Recentemente, foi reportado que Lewis Hamilton teria recebido o privilégio de passar utilizar a antiga casa de Enzo Ferrari em Maranello, na Itália, como base quando fizer sua transferência para a Ferrari no início da próxima temporada da Fórmula 1.

A informação começou a circular após Carlo Vanzini, da Sky Sport Italia, afirmar que o piloto se juntaria a pequena lista que já teve essa oportunidade - Michael Schumacher é o único outro piloto que recebe a oferta.

É dito que o antigo escritório de Enzo está exatamente da mesma maneira como ele deixou antes de sua morte em agosto de 1988. Essa ideia teria sido levantada para facilitar a mudança do heptacampeão.

No entanto, o Motorsport.com apurou a informação com a própria Ferrari e descobriu que a oferta não foi feita. Desta maneira, Schumacher segue o único que já ficou hospedado na The Farm House durante sua auge na equipe de Maranello.

A casa dispõe de três andares e todas as janelas e cortinas são pintadas e feitas em vermelho brilhante, homenageando a cor original da equipe italiana.

