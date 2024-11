A Mercedes usará as três últimas corridas de 2024 da Fórmula 1 para entender melhor seus pontos fracos antes da temporada de 2025 da Fórmula 1. A equipe das 'flechas de prata' está satisfeita com o quarto lugar no campeonato de construtores, atrás da McLaren, Ferrari e Red Bull.

"O grande foco para nós nessas corridas restantes é aprender tudo o que pudermos. Estamos em um ponto do campeonato em que não podemos mais atacar as primeiras posições. Também é muito improvável que sejamos pressionados por trás", disse Andrew Shovlin.

O chefe do departamento de engenharia de pista da Mercedes acrescenta: "Nosso foco mudou fortemente para aprender o que precisamos este ano para poder aplicar as descobertas no próximo ano e corrigir os problemas".

Na metade da temporada, a equipe da fabricante alemã tiveram uma reviravolta com vitórias: George Russell venceu na Áustria, Lewis Hamilton conquistou duas vitórias, na Grã-Bretanha e na Bélgica. No entanto, a equipe não conseguiu manter essa performance até o final da temporada.

Problemas com a configuração e o equilíbrio impediram que os dois pilotos disputassem o pódio na chuva em Interlagos. Com um déficit de 162 pontos em relação à Red Bull e faltando apenas três corridas, a Mercedes aceitou a situação e pretende corrigir seus problemas a longo prazo.

"A constatação mais importante é que as curvas em que temos pontos fracos ainda são as mesmas. São as curvas conectadas e lentas. É aí que geralmente ficamos para trás", explica Shovlin.

"No início do fim de semana no Brasil, já estávamos nos concentrando na segunda seção da pista, que contém muitas dessas curvas, como um ponto fraco em potencial."

Apesar das dificuldades com a chuva em Interlagos, Shovlin também aponta a vantagem de poder dirigir o carro em condições úmidas para se preparar melhor para a nova temporada: "No Brasil, foi útil dirigir na chuva porque pudemos avaliar o comportamento do carro no [asfalto] molhado."

"Sempre há algumas sessões de classificação e corrida no molhado durante o ano. Foi reconfortante ver que o ritmo era decente nessas condições. Mas usaremos todas as pistas restantes para avaliar o desempenho e confirmar se as mudanças planejadas para 2025 trarão melhorias".

Sobre as características específicas da pista que podem ser avaliadas, Shovlin diz: "Vegas tem muitas retas e curvas lentas. O Catar é uma pista mais rápida, e o final da temporada em Abu Dhabi é uma mistura de tudo. Isso nos ajudará a avaliar o nosso desempenho e quem serve de referência."

"Às vezes é a Red Bull, às vezes é a McLaren, às vezes é a Ferrari, mas isso nos dará uma ideia do tamanho da lacuna que precisamos fechar durante os meses de inverno [entre temporadas, de dezembro à fevereiro]."

