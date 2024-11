A temporada do 75º aniversário da Fórmula 1 começará em um ambiente desconhecido e sem precedentes, quando todas as 10 equipes lançarem suas pinturas de 2025 lado a lado na O2 Arena de Londres, em 18 de fevereiro.

O evento reunirá todos os 20 pilotos e os chefes de equipe, dando aos fãs uma primeira visão de como será o grid da F1 para o GP da Austrália, que abre a temporada em 16 de março.

Embora alguns designs de carros de 2025 ainda devam estar em segredo antes do show, as pinturas serão reveladas simultaneamente em um evento liderado pela BrianBurkeCreative - a empresa por trás das cerimônias de abertura e encerramento do GP inaugural de Las Vegas há um ano.

Os ingressos variam de 58 euros a 113 euros, mais taxa de reserva, e serão colocados à venda na manhã de sexta-feira, com a promessa de um "evento interativo", incluindo "entrevistas com figuras-chave do esporte", com pilotos e chefes de equipe envolvidos.

O evento também será transmitido on-line e o presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali, está prevendo uma noite inesquecível.

"Pela primeira vez, reuniremos nossos fãs, todas as 20 estrelas do nosso esporte e alguns convidados muito especiais para dar início oficial à nossa nova temporada e marcar nosso 75º ano de corridas", disse ele.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, recebe sua medalha de vencedor da FIA das mãos de Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Com 2025 pronta para ser uma temporada clássica após todo o drama até agora em 2024, esta é uma oportunidade fantástica para os fãs de todas as idades experimentarem de perto o incrível espetáculo de entretenimento que é a F1".

Tendo trabalhado nos eventos em Las Vegas, Brian Burke, diretor de criação da BrianBurkeCreative - que trabalhará com a Stufish Entertainment Architechs, a DX7 Design e a 1826 para realizar o show -, está ansioso para mais uma vez proporcionar o entretenimento para a F1.

"É uma honra incrível continuar a parceria com a Fórmula 1 criando novas experiências de entretenimento, especialmente este novíssimo evento de lançamento da temporada de 2025, que celebra o 75º aniversário do esporte", disse ele.

"Por meio de nossa colaboração com todas as 10 equipes, os fãs podem ter certeza de que proporcionaremos uma experiência ao vivo realmente empolgante, combinando a revelação das novas pinturas, entrevistas com os maiores nomes da F1 e entretenimento de ponta. Será um evento nunca antes visto e imperdível!", completou.

