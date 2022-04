Carregar reprodutor de áudio

Felipe Massa está impressionado com o ótimo começo de temporada da Ferrari, sua equipe na Fórmula 1 por muitos anos. E apesar de achar que o campeonato ainda não está garantido, o vice-campeão de 2008 com a Scuderia alerta: o time italiano pode ser ainda mais rápido nas corridas que vêm na sequência.

Após dois anos no pelotão do meio, a Ferrari voltou com tudo para 2022, e se consolida como a favorita ao título, vencendo duas das três primeiras corridas com Charles Leclerc, que disparou na liderança do Mundial, com o mesmo se repetindo entre os construtores.

Massa, que passou oito temporadas na equipe de Maranello, está encantado com o forte começo da Ferrari. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o brasileiro destaca a confiabilidade do F1-75 como um dos pontos fortes.

"Estou satisfeito que a Ferrari tenha entendido tão bem o regulamento deste ano e que o carro seja tão confiável. Não é nenhum segredo que eles estejam tão à frente no campeonato graças a um carro robusto".

Mas mesmo com a boa forma apresentada, Massa alerta que esse é apenas o começo da campanha: "É preciso manter a calma, porque depois de poucas corridas, a ordem de forças ainda não está clara. Não posso dizer ainda que a Ferrari já tem o campeonato no bolso".

Mesmo assim, o brasileiro acredita que a Ferrari pode se mostrar ainda mais forte nas corridas que estão por vir na sequência da temporada 2022.

"Agora temos circuitos em que é mais importante ter carga aerodinâmica do que velocidade. Me refiro à Ímola, Espanha e Mônaco, pistas em que a Ferrari pode inclusive ser mais rápida do que fez até agora, porque percebemos que enquanto a Red Bull tem mais velocidade, a Ferrari tem um carro mais equilibrado nas curvas, por ter uma carga maior", finalizou o brasileiro.

A lista de Massa contém três das próximas quatro corridas, com a estreia do GP de Miami logo após a passagem da F1 pela Itália. Neste fim de semana, a Ferrari corre pela primeira vez na frente dos tifosi em 2022 no GP da Emilia Romagna, com cobertura completa do Motorsport.com.

