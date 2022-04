Carregar reprodutor de áudio

Faltam menos de três semanas para a chegada da Fórmula 1 a Miami para a edição inaugural do GP, e a Red Bull já se adiantou para o evento. E olha, que adiantamento. Devido à uma falha de comunicação com Christian Horner, Sergio Pérez teve que dirigir de Nova York para o circuito de Miami... a bordo de um Red Bull RB7, em um vídeo promocional que está ganhando as redes sociais.

Em uma produção incrível da parte da equipe austríaca, Pérez precisou realizar uma viagem incomum a bordo do modelo da Red Bull da temporada 2011, que rendeu o bicampeonato a Sebastian Vettel.

O curta-metragem, que atingiu 700 mil visualizações no YouTube apenas um dia após o lançamento começa quando Horner, chefe da Red Bull, disse a Pérez em uma ligação telefônica que ele deveria estar em Miami "em maio", quando a corrida seria realizada. Mas devido aos ruídos da selva de concreto, o mexicano entendeu que deveria estar na Flórida no mesmo dia.

Esse "erro de comunicação" levou o mexicano a uma viagem veloz de pouco mais de 2 mil quilômetros entre duas das cidades mais importantes dos Estados Unidos.

Claro que ele não poderia fazer esse trajeto sozinho, contando com a ajuda de mecânicos da Red Bull, o wakeboarder Parks Bonifay e o jogador do Miami Dolphins Byron James. A casa do Dolphins, o Hark Rock Stadium, é o palco do GP.

"Foi incrível participar da minha primeira viagem com a Red Bull", disse o mexicano. "Me lembro de Daniel [Ricciardo] guiando pela ponte Golden Gate e nunca pensei que teria a chance de fazer algo do tipo".

"Miami é um lugar perfeito para a Fórmula 1. É uma cidade agradável e há um bom ambiente. A pista parece muito boa. Em Austin sempre senti como se estivesse correndo em casa e acredito que em Miami não será diferente".

VÍDEO: A "odisseia" de Pérez para sair de NY e chegar a Miami em poucas horas:

Veja fotos dos bastidores da gravação da viagem de Pérez:

Red Bull Racing RB7 in New York 1 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 2 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 3 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 4 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 5 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 6 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 7 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 8 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Parks Bonifay met de Red Bull Racing RB7 in Florida 9 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Parks Bonifay met de Red Bull Racing RB7 in Florida 10 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 11 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 12 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 13 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 14 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 15 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 16 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 17 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 18 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 19 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 20 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 21 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 22 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 23 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 24 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 25 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 26 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 27 / 27 Foto de: Red Bull Content Pool

A pista de 5,3 quilômetros de extensão em Miami percorre os arredores do Hard Rock Stadium, com uma previsão de tempo de volta na casa de 01min35s e média de velocidade acima dos 210km/h com os pilotos passando próximo dos muros.

O traçado conta com 19 curvas, todas elas desenhadas pela empresa britânica Apex Circuit Design, responsável pela construção de diversos circuitos ao redor do mundo, mas com esse sendo o primeiro a receber a F1. Entre as outras produções do grupo estão o Dubai Autodrome, Zhejiang, na China, KymiRing, que receberá o GP da Finlândia de MotoGP a partir deste ano e mais.

Galeria: As primeiras fotos do circuito de Miami

Qual o tamanho do favoritismo de Leclerc após o começo da F1 2022?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #174 - Leclerc já é número 1 da Ferrari ou Sainz ainda está 'vivo'?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: