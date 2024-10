Nada de McLaren nem de Red Bull nos Estados Unidos: a Ferrari foi a vencedora da corrida disputada em Austin no Texas, com Charles Leclerc em primeiro e Caros Sainz completando a dobradinha da escuderia italiana no retorno da Fórmula 1 após um mês sem provas. Max Verstappen completou o pódio.

Destaque também para Lewis Hamilton que abandonou a prova ainda na terceira volta depois de perder o controle do carro na curva 19 e 'atolar' o W15 na brita. Além disso, Lando Norris e Verstappen protagonizaram um embate eletrizando na pista.

A corrida

A largada aconteceu de forma surpreendente: Norris conseguiu superar Verstappen, mas, ainda na primeira curva, ao tentar impedir a chegada do holandês, o britânico da McLaren não viu a aproximação de Leclerc e foi 'passado para trás' pelo monegasco, que assumiu a liderança. Lando ainda foi superado por Sainz, que estava logo ao lado do companheiro de equipe.

Na terceira volta, a corrida de Hamilton já tinha se encerrado. O heptacampeão mundial causou uma bandeira amarela ao passar direto na curva 19, ir para brita e o carro ficar preso por lá. Logo depois, o safety car 'deu as caras'.

O safety car 'deu o pé' na quinta volta e Leclerc conseguiu abrir uma distância segura para Verstappen sem grandes dificuldades. Após a conturbação das primeiras voltas, a prova deu uma acalmada. Pelo rádio, Sainz reclamou copiosamente sobre um cheiro de gasolina dentro do cockpit. Além disso, um falta de potência também foi reportada pelo piloto.

Russell, que largou do pitlane por ter trocado as peças do carro, entrou na missão de escalar o pelotão em busca de uma boa colocação, contudo, em uma das ultrapassagens, o piloto da Mercedes foi punido em 5s por jogar Bottas para fora da pista.

Na décima nona volta a janela de paradas foi iniciada com as equipes do fundo do grid fazendo suas trocas primeiro. Três voltas depois, George já ocupava a oitava colocação. No mesmo momento, Sainz foi para os boxes na tentativa de fazer um undercut.

A 26ª volta ficou marcada pela parada de Verstappen. Com 13s de vantagem, Leclerc também optou por ir aos boxes e, com uma parada de 2.5s, o monegasco voltou atrás de Piastri e Norris - que ainda não tinham ido ao pit. Foi na volta 32 que Lando entrou nos boxes para a troca de compostos, com Charles reassumindo a ponta.

Com um pneus de 10 voltas, Verstappen foi ao rádio reclamar que os compostos não estavam bom uma vez que ele não conseguia atacar, nem se defender. A 15 voltas para o fim, Tsunoda rodou sozinho na curva 1, mas conseguiu manter o carro na 'linha' e voltou ao traçado.

Neste momento, a diferença de Norris - quarto colocado - para Verstappen - terceiro - era de 1s2. Restando dez voltas, a ultrapassagem ainda não tinha acontecido. Mesmo tentando de todas as formas, o britânico não conseguia uma brecha para superar o adversário direto na briga pelo campeonato.

E foi somente na volta 53 que Lando conseguiu. Na curva 18, eles colocaram lado a lado, Max chegou a espremer o piloto da McLaren, os dois saíram do traçado, mas o britânico se deu melhor e, finalmente, pegou o terceiro lugar. Um pouco mais atrás, Russell e Pérez também se enfrentavam de forma 'ácida', a Mercedes #63 chegou a superar o mexicano, mas o troco veio logo depois.

Pouco depois, Norris acabou sendo punido por ter saído da pista e ganhado vantagem no embate com Verstappen.

