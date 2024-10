Max Verstappen e Lando Norris estão na disputa pelo título da Fórmula 1 de 2024, mas a McLaren e Red Bull também travam uma acirrada batalha pelos construtores.

As disputas, inclusive, não ficam só nas pistas, uma vez que Christian Horner e Zak Brown segue trocando farpas no paddock. Porém, o tricampeão insiste que não se importante nem um pouco com essas embates.

A polêmica da Red Bull e a possível quebra de regras se tornou um dos assuntos mais cometados no paddock, inclusive, Brown liderou as acusações de que os taurinos deveriam receber uma punição caso fosse encontrada provas da violação.

Isso alimentou suspeitas de que o dispositivo poderia ter sido usado pela equipe para ajustar o 'babador' dianteiro, mas o julgamento da FIA concluiu que a Red Bull não violou as regras.

A controvérsia ocorre depois que a McLaren enfrentou sua própria investigação da FIA após o GP do Azerbaijão, depois que um vídeo da flexão da asa traseira foi transmitido.

A maneira como o elemento superior da asa traseira girava para trás para ajudar a abrir a abertura do slot fez com que o conceito fosse rapidamente rotulado como "mini-DRS". A McLaren esclareceu que havia feito modificações antes da corrida em Austin, com Horner na ofensiva desde que a notícia da asa foi divulgada em Singapura.

Enquanto Brown e Horner se desentendem na mídia, seus pilotos continuam a lutar pela supremacia na pista.

Verstappen venceu a corrida de Sprint de sábado na pole position, mas teve que se contentar com uma largada na primeira fila ao lado do pole Norris para o GP dos Estados Unidos.

Perguntado sobre a briga de Horner com Brown, Verstappen disse ao Motorsport.com: "Isso não me interessa. Estávamos apenas usando-o [o dispositivo] como uma ferramenta para ajustar a altura do carro mais rapidamente".

"Não era bem a McLaren em si, era mais o Zak. Zak não gosta de Christian, então, sim... E vice-versa, eu acho! Então, sim, é assim que as coisas são. Isso também não é problema meu".

"Eu realmente não me importo com isso. Não lido com isso. Eu vejo, eu leio. Mas depois eu desligo tudo de novo e vou assistir à MotoGP ou vou para o simulador".

Verstappen ainda lidera o campeonato de pilotos, pois pretende defender seu título, embora a McLaren agora lidere a classificação dos construtores após uma queda no ritmo da Red Bull.

Austin, no entanto, ofereceu uma espécie de retorno oportuno à forma para Verstappen, que admite que já faz algum tempo que não se sente tão bem ao volante como na sexta-feira e no sábado.

"Isso foi há muito tempo! Nem me lembro quando foi, para ser honesto", disse ele.

"Então, isso é definitivamente positivo. Desde a primeira volta na classificação, tudo correu bem. E minha primeira volta no Q3 também foi bem no geral. Mas na curva 19, eu não consegui fazer a curva, então não deu certo".

"Então, é claro, você normalmente tem uma segunda chance. Só que, desta vez, não foi possível por causa da bandeira amarela. É uma pena, é claro, mas isso pode acontecer às vezes".

