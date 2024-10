Piloto britânico da Mercedes na Fórmula 1, Lewis Hamilton deu sequência ao seu final de semana ruim no GP dos Estados Unidos, escapou do traçado logo no começo da corrida deste domingo no Circuito das Américas e abandonou a prova de Austin, após largar em 17º no Texas.

Com isso (assista ao incidente abaixo), foi acionado o primeiro safety car da etapa deste domingo, a 19ª de 24 rodadas da temporada deste ano na categoria máxima do automobilismo mundial. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1 2024.

GP dos ESTADOS UNIDOS na visão de RICO PENTEADO e NICOLAS COSTA

