O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, está confiante de que o Circuito de Jeddah ficará pronto a tempo do primeiro GP da Arábia Saudita, marcado para 05 de dezembro. A pista, que está sendo construída em um local ao lado do Mar Vermelho, promete ser o circuito de rua mais rápido já visto na categoria.

Masi admitiu que os organizadores ainda têm muito trabalho pela frente antes da chegada da F1, em menos de um mês, mas não tem dúvidas sobre o local ficar pronto.

"Estive lá há algumas semanas e, obviamente, há muito acontecendo, há muito trabalho acontecendo ao mesmo tempo. Mas nós, a FIA e a F1 estamos recebendo atualizações diárias sobre a situação e tudo parece progredir rapidamente".

"De quando eu estive lá, sim, há muito o que fazer. Não há motivos para negar. Acho que todos reconhecem isso. Mas estou confiante de que a corrida irá adiante sem problemas".

Questionado se havia alguma preocupação com o trabalho ser completado a tempo, disse: "Acho que há sempre um elemento de preocupação com tudo, mas estou confiante. Eu estive envolvido com a Coréia em 2010, a última que passou por algo do tipo, talvez a Índia, mas ambas correram sem problemas".

"Então tenho confiança de que será o mesmo com a Arábia Saudita".

Masi está confiante de que os "elementos básicos" do local ficarão prontos a tempo.

Jeddah Street Circuit, Saudi Arabian GP, F1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Bem, para não parecer tonto, mas obviamente, com uma pista, há também todas as instalações de segurança que fazem parte, prédio dos pits, direção de prova, só que efetivamente você precisa pensar nos elementos básicos: tudo na pista que está relacionado à segurança".

"Na perspectiva da FIA, essas são as coisas críticas. E tendo discutido isso profundamente com [Hermann] Tilke, o promotor, não tenho preocupações nesse lado. Eles seguirão todas as recomendações de segurança. Estou confiante disso. Muito".

"Tendo visto o nível de progresso e tudo que está sendo usado e construído, tendo Tilke ali, além de outros construtores com experiência, como Geobrugg, Tecpro. Todos que normalmente usamos estão ali, fazendo um trabalho fantástico".

"As áreas que estão completas, a qualidade do trabalho é de primeiro mundo".

Masi espera voltar a Jeddah antes mesmo do GP do Catar: "Possivelmente irei para lá entre o Brasil o Catar para mais uma inspeção, ou talvez após o Catar. Veremos como as coisas estarão".

"Obviamente temos um calendário muito apertado com a rodada tripla, e já tive uma programação cansativa nas últimas semanas. Então veremos a situação".

