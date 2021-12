F1: FIA modifica zebras "agressivas" de Abu Dhabi

As zebras introduzidas como parte do programa de atualização do circuito de Yas Marina foram modificadas da sexta para o sábado antes do reinício das atividades do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1.

As peças localizadas nas duas curvas de novo perfil, a cinco e a nove, foram modificadas após o feedback dos pilotos, das equipes e da Pirelli. As partes pontudas da segunda fileira de zebras duplas agora foram arredondadas, tornando-as mais suaves.

Esse foi um tópico de discussão na reunião da FIA com os pilotos na sexta a noite, com o grid sugerindo a alteração para que pudessem atacá-las mais. Já as equipes se preocupavam com potenciais danos nos carros como no Catar, quando Nikita Mazepin teve danos no chassi.

Quatro pilotos também tiveram furos nos pneus no Catar, com a Pirelli afirmando que os problemas foram culpa das zebras.

Após os treinos da sexta, Mario Isola, chefe de operações da Pirelli na F1, também expressou suas preocupações com a FIA.

"Elas são muito similares [às do Catar], mas não são exatamente as mesmas. Especialmente são bem agressivas na saída das curvas cinco e nove. Essas são as mais agressivas. Da um à quatro, são as mesmas do ano passado e temos algumas diferentes entre a 12 e a 15".

"Enquanto os pilotos podem não passar por lá dependendo da trajetória, estou mais preocupado com as zebras das saídas das curvas 5 e 9, que são as mais agressivas. Vimos nos treinos da F2 e da F1 que eles passam por cima, especialmente a 9, que é a de maior velocidade".

"Tenho certeza de que eles usarão as zebras na classificação e talvez na corrida se forçarem o limite. Então é um elemento que precisamos considerar".

