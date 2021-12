Com Max Verstappen e Lewis Hamilton empatados para a final da Fórmula 1 em Abu Dhabi, aliado à crescente tensão, muitos apostam na possibilidade do título ser decidido por um incidente. Por isso, o diretor de provas Michael Masi tratou de deixar claro que tomará todas as medidas necessárias para evitar isso, mas a Red Bull acredita que seja errado da parte dele endurecer a aplicação do regulamento apenas por ser a última etapa da temporada, valendo o campeonato.

Após uma etapa polêmica na Arábia Saudita, Masi lembrou as equipes antes do fim de semana que o Código Desportivo da FIA permite aos comissários reduzirem pontos já conquistados no campeonato em casos de conduta antidesportiva.

E em meio a incertezas dos pilotos sobre a aplicação do regulamento pela parte de Masi, especialmente a falta de consistência em decisões recentes sobre manobras defensivas, alguns sugeriram que a FIA deveria ser clara sobre o que é considerado permitido ou não.

Mas Christian Horner, chefe da Red Bull, acredita que uma mudança de abordagem da FIA neste momento seria errada. Em vez disso, ele acha que, se a FIA quiser impor regras mais rígidas, deveria ter feito isso após a batida entre Hamilton e Verstappen em Silverstone.

Questionado se haveria um benefício em Masi sentar com Hamilton e Verstappen antes do GP, Horner disse: "Não acho necessário. Não há diferença entre essa corrida e as 21 anteriores. Talvez deveria ter feito isso após Silverstone".

"Nossos pilotos estão bem cientes do regulamento. Tenho certeza de que a FIA as aplicará igualmente e com isonomia, como fizeram nas corridas anteriores".

Toto Wolff, chefe da Mercedes, disse que recebe bem o lembrete de Masi sobre as possíveis deduções de pontos, sentindo que é boa forma de barrar qualquer problema.

"Acho que com todas as controvérsias que tivemos nas últimas corridas, e de novo, isso é provavelmente um problema de percepção, visões diferentes de lados diferentes, é muito bom que Michael e a FIA tenham lembrado disso".

"Acho que isso acaba sendo um bom impedimento para todos, para manter a corrida limpa, o que pode ou não fazer e que simplesmente apenas o resultado real da corrida possa contar para o campeonato".

