Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner, acredita que a Ferrari agora tem o melhor motor do grid - depois que as três equipes chegaram ao Q3 no Bahrein.

Depois de sofrer com seu motor e ter um impacto significativo em 2020, a Ferrari fez um progresso decente no ano passado, dando-lhe confiança para a nova temporada.

A classificação no Bahrein provou o passo à frente da Scuderia com a unidade de potência, com Charles Leclerc conquistando a pole, enquanto o companheiro de equipe Carlos Sainz garantiu o terceiro lugar no grid. Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, largará em sexto, à frente do piloto da Haas, Kevin Magnussen, em sétimo.

O passo à frente levou o chefe da Haas, Steiner, a afirmar após a classificação que a Ferrari agora tem o melhor motor da F1.

"Acho que o motor da Ferrari agora é o melhor", disse Steiner.

“Eu honestamente acho isso, e isso dá muito crédito a eles porque eles estavam na mesma posição que nós."

"E eles acabaram de voltar, fizeram a lição de casa e voltaram com algo muito bom."

Bottas vai largar na terceira fila para a sua primeira corrida com a Alfa Romeo e sentiu que já não havia "mais grandes diferenças entre qualquer um dos fabricantes de motores".

“Acho que a Ferrari fez um bom trabalho, eles definitivamente deram um passo à frente em relação ao ano passado”, disse o finlandês. "Então isso é uma melhoria, sem dúvida."

Max Verstappen se classificou em segundo no grid atrás das duas Ferraris. O atual campeão mundial disse que, embora o desempenho da Ferrari "não se deva apenas ao motor", a equipe estava "claramente indo bem nas retas".

Pierre Gasly, da AlphaTauri, conseguiu chegar ao Q3, mas observou que "os carros movidos à Ferrari são muito rápidos", o que significa que sua equipe "tem algum trabalho a fazer se quisermos chegar ao topo do meio do pelotão".

O Q1 viu quatro carros motor Mercedes serem eliminados junto com Yuki Tsunoda, cujo AlphaTauri é alimentado por uma unidade de potência Honda.

A McLaren perdeu Daniel Ricciardo na primeira etapa da classificação, vendo o australiano cair em 18º, enquanto Lando Norris foi eliminado no Q2 depois de terminar em 13º.

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, sentiu que a equipe tinha que se concentrar em se comparar com a Mercedes.

"Temos que reconhecer, independentemente desses problemas que tivemos, que simplesmente não tivemos o desempenho", disse Seidl.

"O mais importante agora é simplesmente reconhecer isso e nos comparar com a Mercedes. Perdemos cerca de um segundo para a Mercedes. Essa é a melhor referência que podemos ter, e é nisso que estamos focando como equipe."

“Sabemos que provavelmente simplesmente perdemos aderência, o que provavelmente é resultado de falta de aderência mecânica e aderência aerodinâmica, e é importante agora colocar toda a nossa energia para garantir que encontremos desempenho o mais rápido possível”, concluiu.

F1 AO VIVO: LECLERC bate VERSTAPPEN e faz pole; tudo sobre a classificação no BAHREIN

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: