O diretor de corrida da Fórmula 1, Niels Wittich, aconselhou que o Red Bull Ring adicionasse cascalho às curvas finais no traçado já neste ano para ajudar evitar problemas relacionados aos limites de pista.

No entanto, essa recomendação, que foi feita imediatamente após o GP da Áustria de 2022, foi rejeitada pelos chefes de circuito que, em vez disso, optaram por manter a mesma configuração de meios-fios e pistas.

À medida que os chefes da F1 iniciam uma investigação sobre o que aconteceu no GP da Áustria, onde mais de 1.200 infrações nos limites das pistas deixaram o resultado da corrida no ar até tarde da noite, enquanto as posições eram embaralhadas, foram feitas perguntas sobre se o caos poderia ter sido evitado e o que pode ser feito agora.

No entanto, embora a FIA tenha tido que lidar com o que chamou de uma situação "sem precedentes", descobriu-se que as coisas poderiam ter sido evitadas se os chefes do Red Bull Ring tivessem seguido o conselho do órgão regulador do automobilismo em primeiro lugar.

Lidar com os limites da pista sempre foi algo complicado no Red Bull Ring devido à natureza do traçado, e tentativas anteriores de usar os kurbs foram abandonadas há muito tempo devido a preocupações com a segurança após vários acidentes.

Mas, em meio à adoção mais recente da F1 de uma postura rígida de que as linhas brancas definem os limites da pista, isso tornou a questão mais crítica do que nunca na Áustria, devido ao design das duas últimas curvas à direita, que são em declive.

À luz dos problemas ocorridos no GP da Áustria de 2022, descobriu-se que, como parte do relatório formal pós-corrida da FIA que avalia cada GP, Wittich escreveu aos chefes do Red Bull Ring para sugerir que fossem feitos ajustes no design da Curva 9 e da Curva 10.

No relatório, ele fez uma recomendação clara de que pequenas 'armadilhas' de cascalho deveriam ser adicionadas a essas curvas para ajudar a agir como um impedimento natural que evitaria qualquer problema grave nos limites da pista.

No entanto, essa solicitação não foi atendida devido às complicações que essa mudança de projeto traria para a MotoGP, que há muito tempo prefere áreas de escape de asfalto puro.

No entanto, à luz dos problemas ocorridos no último fim de semana, é quase certo que a FIA aumentará a pressão sobre o Red Bull Ring para que ele siga essa recomendação para 2024 e peça que encontre uma solução que funcione tanto para a F1 quanto para as corridas de moto.

O diretor da equipe Red Bull, Christian Horner, disse que a F1 se tornou "amadora" com tantas penalidades aplicadas e concorda que a brita parece ser a melhor solução.

"Acho que uma faixa de cascalho ou algo que impeça a corrida [é necessária]", disse ele. "O problema é que é muito difícil para os pilotos, porque eles não conseguem ver as linhas brancas no carro, então você está fazendo isso apenas por intuição."

"O circuito convida você a ir até lá. É algo que precisa ser analisado para o próximo ano, talvez - adicionar mais um impedimento para que os pilotos sejam atraídos para essa parte do circuito."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Embora reconheça o problema de encontrar uma solução que funcione para a MotoGP, Horner disse que é essencial que uma resposta melhor seja dada para a F1.

"O argumento é sempre a MotoGP, mas acho que você precisa ter algo que seja flexível e útil para a Fórmula 1."

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que os chefes do GP tinham que encontrar uma solução melhor depois do que aconteceu no domingo.

"Certamente, para os fãs e espectadores, e para as equipes e pilotos, é super frustrante manter essas penalidades", disse ele.

"Só há duas soluções: ou você volta para os kurbs e quebra os pilotos e os carros, mas ninguém deve reclamar ou simplesmente remove de modo geral e os deixa correr na linha mais rápida. Isso é o que Niki Lauda sempre disse, e você pode chegar perto de alguns dos trilhos."

"Mas precisamos encontrar uma solução para os interesses da pista e de todas as partes interessadas, porque queremos alcançar o mesmo: uma corrida espetacular que não seja influenciada por penalidades que são dadas pelos motivos certos porque as regras existem."

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull? Rico Penteado comenta

Podcast: Leclerc na Aston? Volta de Ricciardo? Sainz na Audi? O que vem por aí para 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: