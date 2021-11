O diretor de provas da Fórmula 1 da FIA, Michael Masi, insiste que as regras foram deixadas claras, apesar de alguns pilotos sugerirem que não sabem onde estão os limites. O assunto foi discutido longamente no briefing regular de sexta-feira no Catar, logo depois que os comissários do GP de São Paulo confirmaram que não haveria revisão do incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na volta 48 da corrida de Interlagos.

Após a reunião, vários admitiram que ainda não sabiam exatamente quando as penalidades seriam aplicadas. No entanto, o homem-forte da federação insiste que eles foram mantidos devidamente informados.

"Acho que ficou claro para eles o que era esperado", disse Masi. "Eu acho que sobre as outras partes, algumas concordam, outras discordam, e é sempre assim, tem opiniões diferentes o tempo todo."

"Portanto, demos a eles alguma orientação geral, mas também deixamos muito claro que cada caso será julgado por seus méritos."

Masi negou que a falta de uma punição a Verstappen no Brasil sugerisse que as regras foram relaxadas recentemente.

"Eu não diria que é isso, é olhar cada incidente de acordo com seu merecimento", comentou. "Como já fizemos com todos e cada um, existe um painel de comissários independentes. Ao contrário do que muitos pensam, não sou eu o juiz e o júri."

"Nós damos uma olhada em cada incidente. E então, como vimos no fim de semana passado, eles determinam se vale a pena uma investigação, se o fizerem, é investigado e em seguida determinam se há uma violação ou não violação."

Questionado se o movimento de Verstappen no Brasil teria sido tratado de forma diferente se houvesse uma superfície diferente da área de escape - como brita em vez de asfalto, por exemplo - ele confirmou a possibilidade: "Muito provavelmente sim, mas você precisa olhar para toda a situação e cenário, clima, escoamento, etc.".

Sobre a razão específica pela qual o holandês da Red Bull escapou da sanção depois que a Mercedes solicitou uma revisão, ele respondeu: "Não sei, não posso dar a vocês a consideração exata, obviamente eu não estava sentado lá quando eles tomaram essa decisão.

"Eu estava na primeira parte do direito de revisão como um observador, mas nada mais", concluiu.

