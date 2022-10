Carregar reprodutor de áudio

A FIA anunciou na última quarta-feira (20) que completou sua investigação sobre o momento e o uso de veículos de recuperação no GP do Japão de Fórmula 1, revelando que a culpa está em "problemas de processo".

Logo após a batida de Carlos Sainz na volta de abertura da corrida de Suzuka, os fiscais enviaram um trator para a pista para recuperar a Ferrari. Com as memórias frescas do GP do Japão de 2014, com o acidente que vitimou Jules Bianchi, a FIA foi duramente criticada pelo paddock.

Vários pilotos expressaram sua preocupação com a presença do trator na pista enquanto eles andavam atrás do safety car em uma pista muito molhada, enquanto Pierre Gasly, que passou pelo local bem mais rápido do que deveria após uma parada, ficou furioso com a situação.

Após a reunião do Conselho Mundial em Londres, a FIA revelou que fez uma análise completa sobre o que aconteceu em Suzuka.

"Problemas de processo foram identificados e serão corrigidos a curto e médio prazo. Essas descobertas serão divulgadas nos próximos dias".

Um dos aspectos-chave da investigação deve girar em torno dos fiscais agirem de forma unilateral com a entrada do trator na pista, ou se houve autorização prévia da direção de prova.

O Artigo 2.6.1 do Apêndice H do Código Desportivo Internacional da FIA fiz: "Nenhum fiscal ou veículo pode entrar no perímetro do circuito sem a permissão da direção de prova".

