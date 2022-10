Carregar reprodutor de áudio

Após a Federação Internacional de Automobilismo ser duramente criticada no GP da Itália pela longa demora em divulgar o grid de largada oficial de Monza devido às muitas punições, o órgão divulgou um documento em resposta, explicando as normas referentes às penalizações de grid na Fórmula 1.

Os fãs ficaram irritados por não saberem por quatro horas o que estava acontecendo, enquanto as próprias equipes também revelavam dúvidas sobre quais posições largariam, já que não havia um regulamento formal que explicasse os detalhes no processo de aplicações das punições.

Pierre Gasly, da AlphaTauri, chegou inclusive a ir às redes sociais perguntar se alguém saberia qual seria sua posição de largada: "Alguém pode me dizer onde que eu largo na corrida de amanhã?".

Mattia Binotto, da Ferrari, foi um dos nomes grandes da categoria que cobraram uma explicação da FIA: "O motivo por trás da demora [da publicação do grid de largada] é que certamente há diferentes interpretações, e o regulamento não é claro o suficiente".

"Isso é algo que certamente precisa ser resolvido para o futuro, acho que não somente como decidimos as posições de grid com base nas penalizações, mas também as punições que temos agora, que são muitas".

Após os eventos de Monza, a FIA fez modificações às normas da F1 para explicar de forma explícita o processo que será utilizado. Após a reunião do Conselho Mundial na quarta-feira em Londres, as regras revisadas já foram colocadas no regulamento desportivo de 2022.

Enquanto isso pode não acelerar o processo da FIA na entrada de um grid provisório, aquele documento divulgado após a classificação do sábado, devido aos escrutínios pós-sessão, as normas mais claras pelo menos ajudam equipes e fãs a resolverem as dúvidas do grid por si próprios.

Como são as novas regras:

O regulamento revisado detalha o novo processo que foi introduzido há alguns anos, que assimila pilotos e punições de grid, em vez de simplesmente ficar mexendo no grid enquanto as penalizações vão chegando.

Veja o que diz o novo regulamento no Artigo 42.2 sobre a aplicação das punições de grid:

a) Pilotos classificados que receberam 15 ou menos penalizações de grid cumulativas serão alocados em uma posição de grid temporária igual à posição final da classificação somado ao total de punições. Se dois ou mais pilotos compartilharem a mesma situação, sua ordem será determinada de acordo com suas posições na classificação, com o piloto mais lento mantendo sua posição temporária alocada e os demais recebendo as posições imediatamente à frente.

b) Após a alocação das posições temporárias de grid para pilotos penalizados de acordo com (a), pilotos sem penalizações serão alocados em qualquer posição de grid não ocupada, na sequência do resultado da classificação.

c) Após a alocação de posições de grid para pilotos não-penalizados, pilotos penalizados com as posições temporárias, como dito em (a), subirão para posições não ocupadas.

d) Pilotos classificados que somam mais de 15 posições cumulativas de punições, o que foram penalizados para largar do fim do grid, largarão atrás de qualquer outro piloto classificado. Suas posições relativas serão determinadas de acordo com o resultado da classificação.

e) Pilotos não-classificados que receberam a permissão dos comissários de disputarem a prova serão alocados nas posições finais do grid, atrás dos classificados. Suas posições serão determinadas de acordo com o Artigo 39.3 (b).

