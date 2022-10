Haas anuncia novo patrocinador máster para temporada 2023 da F1

Carregar reprodutor de áudio

A Haas recebeu uma grande injeção financeira na Fórmula 1, após garantir um acordo com um novo patrocinador máster, a MoneyGram, empresa do ramo financeiro. A parceria plurianual foi anunciada às vésperas do GP dos Estados Unidos, com a equipe correndo em casa, e será válida a partir de 2023.

Além de uma mudança oficial ao nome, a Haas terá uma pintura revisada no carro para a campanha do próximo ano. O acordo com a MoneyGram, especializada em pagamentos peer-to-peer, vem após a equipe estar em busca de um parceiro comercial sólido, em meio a um aumento do interesse pela marca na F1.

Vale lembrar que a Haas não tem o melhor dos históricos com patrocinadores máster, com os acordos com a Rich Energy e a Uralkali terminando de forma controversa. Por isso, a equipe disse que tiraria o tempo necessário em busca de um parceiro ideal.

O dono da equipe, Gene Haas, disse: "Estamos felizes por receber uma marca incrível como a MoneyGram como nosso novo patrocinador máster. Desde nossa entrada na F1 em 2016, a Haas vem ganhando uma reputação de força, agilidade e resiliência".

"O MoneyGram traz algo similar para o mundo dos serviços financeiros, e estamos prontos para trabalharmos juntos, maximizando os resultados dentro e fora das pistas".

Alex Holmes, CEO e presidente-executivo do MoneyGram, disse que a companhia queria usar a entrada na F1 como forma de promover seus crescentes negócios digitais.

"Estamos determinados a suprir as necessidades financeiras dos consumidores, e estamos determinados a fazer com que o mundo saiba disso. É por isso que estamos pisando no acelerador e fazendo nossa estreia na F1, fazendo parceria com Gene e a equipe Haas".

A Haas ainda precisa confirmar seus pilotos para a próxima temporada, com Kevin Magnussen já garantido. Mick Schumacher segue uma opção caso termine bem o ano, enquanto Nico Hulkenberg surge como um forte candidato.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: