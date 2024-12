A polêmica votação sobre as mudanças nos estatutos FIA acontece nesta sexta-feira e o presidente Mohammed Ben Sulayem descobrirá se suas ideias serão aprovadas para as próximas temporadas da Fórmula 1.

A Assembleia Geral da FIA se reunirá em Kigali, Ruanda, antes da cerimônia de entrega de prêmios, onde os membros votarão as propostas.

As alterações restringiriam o controle dos comitês de ética e auditoria e reduziriam as responsabilidades do diretor de conformidade, que teria poderes delegados ao presidente da FIA e ao presidente do senado, em vez de ao próprio senado.

Isso também removeria o poder do comitê de auditoria de investigar questões financeiras de forma independente.

Isso ocorre depois que Ben Sulayem foi investigado - e inocentado - pelo comitê de ética no início deste ano, após alegações feitas por um denunciante de que ele interferiu no resultado do GP da Arábia Saudita de 2023.

Os detalhes, revelados pela primeira vez pela BBC, também dizem que o comitê de auditoria não precisaria mais estar envolvido no fechamento das contas da FIA, e que caberia ao "presidente do senado consultar o comitê se julgar necessário".

Várias figuras importantes da F1 manifestaram suas preocupações em particular ao Motorsport.com sobre as mudanças, que acabariam por enfraquecer as investigações independentes dentro da organização e mudariam a forma como a liderança da FIA seria responsabilizada por sua governança.

O ex-chefe da equipe BAR F1, David Richards, que é o representante do Reino Unido no Conselho Mundial de Esporte Motorizado, disse à BBC que estava "preocupado com o fato de que as principais organizações do mundo se recusariam a trabalhar com a FIA se ela não refletisse os mais altos padrões de governança corporativa, como convém ao nosso esporte".

Richards também disse que esperava que a FIA repensasse seus planos de fazer mudanças em sua governança.

Antes da decisão de hoje, o chefe da federação austríaca de automobilismo admitiu que estava "triste" com as mudanças propostas.

Oliver Schmerold, diretor-executivo da OAMTC, disse à BBC que isso "não seria uma boa governança" e "não seria bom em termos de controles e equilíbrios".

No que seria um golpe para aqueles que se opõem às mudanças, Schmerold acrescentou que, apesar de ter dito a Ben Sulayem sobre suas reservas quanto às alterações na estrutura de governança, ele esperava que suas opiniões fossem inúteis e que as mudanças fossem aprovadas pelos clubes membros na sexta-feira.

Caso as propostas recebam sinal verde, isso significaria uma mudança de poder para o presidente da FIA e o presidente do Senado, Carmelo Sanz De Barros.

Enquanto isso, Ben Sulayem respondeu aos apelos por comissários de pista profissionais, sugerindo que as pessoas que os desejarem devem falar com a Fármula One Management [FOM]. Isso aconteceu depois que George Russell, que é diretor da Associação de Pilotos, disse recentemente que é hora de a FIA ter comissários de pista em tempo integral.

Ben Sulayem disse ao Motorsport.com: "É uma conversa muito boa, mas quando eles dizem profissional, e eles querem profissional, eles não querem pagar por isso. Isso é muito óbvio".

"Eles falam e depois dizem: 'Onde você está colocando o dinheiro? Por que não fazemos isso?' Mas eu não digo: 'Ah, desculpe, e quanto a você?' Os pilotos estão recebendo mais de US$ 100 milhões. Eu pergunto onde eles gastam o dinheiro? Não, isso é com eles. É um direito deles".

"Então, por favor, não sou só eu que estou dizendo que não é da conta deles. Fazemos o que quisermos com nosso dinheiro. É da nossa conta. O mesmo acontece com eles e seu dinheiro. É problema deles".

"Mas, às vezes, eu realmente não entendo. É sempre sobre a FIA. 'Por que estamos fazendo isso? Por que estamos fazendo isso? Mas alguém foi à FOM?'"

