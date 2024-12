Será que o retorno de Daniel Ricciardo à Fórmula 1 está perto? Na última semana, o australiano voltou aos holofotes ao ser citado como o principal candidato à vaga da Cadillac em 2026.

De acordo com o jornal suíço Bild, a marca norte-americana vê no australiano a oportunidade de contar com um piloto experiente - 8 vitórias e 33 pódios - além de contar com uma figura extremamente popular nos Estados Unidos.

Ainda de acordo com a publicação, o possível companheiro de equipe de Daniel seria o piloto da Indy, Colton Herta. O americano já esteve cotado para fazer parte do mundo da F1 quando a antiga AlphaTauri tentou contratá-lo para a equipe, mas um problema na superlicença fez com que a transação não fosse concluída. Vale destacar que na Indy, Herta pilota pela Andretti, marca que faz parte do 'conglomerado' Cadillac-GM.

Ricciardo está fora da Fórmula 1 desde o fim do GP de Singapura, em que foi 'sacado' depois de uma temporada e meia para dar lugar a Liam Lawson. Inicialmente, após deixar a McLaren, Daniel foi contratado como um terceiro piloto da Red Bull, agindo mais nos bastidores e em compromisso de marketing.

Contudo, com a ausência de performance por parte de Nyck de Vries, o piloto de 33 anos assumiu o assento ao lado de Yuki Tsunoda visando ocupar o lugar de Sergio Pérez no time principal. Os resultados não vieram e Ricciardo foi demitido.

