F1: Reestruturação da governança da FIA é aprovada em Ruanda

As alterações nos estatutos da FIA foram aprovadas na Assembleia Geral em Ruanda, afetando os papéis dos comitês de ética e auditoria da Fórmula 1. De acordo com os novos planos, as responsabilidades do oficial de conformidade implicam que o poder seja transferido para o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e o presidente de seu senado.

A mudança também remove o poder do comitê de auditoria de investigar questões financeiras de forma independente, sendo agora necessário apenas "se solicitado pelo presidente do Senado".

A FIA explicou as razões para as mudanças em suas regras, afirmando que há três fatores principais para isso, incluindo a prevenção de vazamentos para a mídia.

Uma declaração sobre as mudanças no comitê de ética disse: "Primeiro, para preservar e melhorar a independência do comitê de ética, reduzindo a participação da administração da FIA em suas operações".

"O comitê de ética, antes, reportava-se apenas ao presidente, mas agora passa a se reportar tanto ao presidente quanto ao presidente do senado. O comitê agora tem o poder de avaliar de forma independente se deve ou não iniciar uma investigação".

"Segundo, como resultado dos vazamentos contínuos para a mídia de material confidencial, incluindo relatórios do comitê de ética, agora é proposto que a distribuição de qualquer relatório do comitê de ética seja limitada".

"Isso não impede que o presidente ou o presidente do senado envolvam membros do senado, ou outros membros da FIA, ou de seu staff na discussão, ou implementação de quaisquer recomendações do comitê de ética".

"Por fim, relatórios do comitê de ética podem frequentemente conter material confidencial, incluindo questões criminais ou de proteção. Era, portanto, necessário limitar o compartilhamento automático dessa informação com vários membros e funcionários da FIA. Limitar a distribuição do relatório também protegerá o reclamante e o indivíduo sujeito à investigação".

Quanto ao comitê de auditoria, a FIA afirmou que sua função é atuar como um "corpo consultivo para o senado".

Uma declaração acrescentou: "O objetivo das mudanças é esclarecer que o comitê de auditoria é um corpo consultivo para o senado e que operará dentro dos limites dos estatutos da FIA. As emendas propostas simplesmente esclarecem que o comitê de auditoria é um corpo de apoio ao senado e que os regulamentos internos do comitê de auditoria serão, no futuro, aprovados pelo senado".

"O comitê de auditoria mantém seus poderes para ajudar e investigar, se solicitado pelo presidente do senado".

As propostas geraram críticas de diversos membros seniores das equipes da F1, que expressaram suas preocupações ao Motorsport.com. Enquanto isso, tanto David Richards, representante do Reino Unido no Conselho Mundial do Esporte a Motor, quanto o chefe da federação de automobilismo da Áustria, Oliver Schmerold, também expressaram suas preocupações com as propostas, que removem a responsabilidade da liderança da FIA sobre a má governança.

Enquanto isso, a FIA anunciou uma reviravolta significativa em sua situação financeira. A regulamentadora prevê um resultado operacional de 2 milhões e 200 mil euros milhões em 2024, em comparação com 24 milhões de euros em 2021.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse: "Este resultado é fruto do nosso compromisso com a reforma da organização nas áreas de governança e finanças. A nova liderança da FIA herdou uma situação financeira insustentável em 2022".

"Trabalhamos arduamente para reduzir um déficit considerável e estabilizamos a saúde financeira geral da federação. Implementamos medidas de contenção de custos e estratégias para gerar receita, colocando a FIA em uma base financeira mais sustentável, para atender ao nosso principal objetivo de apoiar nossos clubes membros".

