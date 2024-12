Fernando Alonso sabe que a Aston Martin pode não ser uma das líderes da Fórmula 1 na próxima temporada, mas espera que sua equipe avance com os novos regulamentos em 2026.

Depois de um início promissor na temporada de 2023, quando Alonso subiu ao pódio seis vezes nas oito primeiras etapas, o desempenho da Aston em relação aos rivais estagnou com o avanço da McLaren.

A equipe de Silverstone obteve apenas mais dois resultados entre os três primeiros naquele ano; nenhum em 2024, com o melhor resultado sendo um quinto lugar em Jeddah, cortesia do espanhol.

A falta de competitividade do AMR24 levou o ex-aerodinamicista da Red Bull, Dan Fallows, a deixar o cargo de diretor técnico.

2025 será a quarta e última temporada sob o atual conjunto de regras, com a expectativa de que os ganhos de desempenho sejam cada vez menores. Como consequência, parece improvável que a Aston possa ameaçar as quatro equipes principais já estabelecidas.

Perguntado se ele estava preparado para ser paciente e esperar até 2026 se o carro passasse mais um ano no meio do grid, Alonso disse: "Sim, teremos muitas horas de túnel de vento".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Kevin Magnussen, Haas VF-24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

O bicampeão da F1 está se referindo aos Regulamentos de Testes Aerodinâmicos, que permitem mais corridas em túnel de vento e mais testes de Computational Fluid Dynamics (Dinâmica de Fluidos Computacional, ou teste de túnel de vento virtual) para as equipes piores colocadas, com base em uma escala móvel do primeiro ao último lugar no campeonato de construtores.

Assim, a Aston terá 864 corridas em túnel de vento nos primeiros seis meses de 2025, em comparação com 672 apenas para a atual campeã McLaren, antes que a classificação após o GP da Áustria de junho seja usada para estabelecer a nova ordem para os próximos seis meses.

O momento é crucial, pois o desenvolvimento para os novos regulamentos técnicos para 2026 é permitido a partir de 1º de janeiro.

Além disso, a nova sede da Aston Martin em Silverstone está perto de estar totalmente operacional após anos de construção, enquanto o ex-designer da Red Bull, Adrian Newey, e o ex-diretor técnico da Ferrari, Enrico Cardile, começarão a trabalhar com a equipe britânica já no início do próximo ano.

"Agora acho que podemos reiniciar, podemos aprender com todas as dificuldades e erros deste ano e aplicar esses aprendizados no projeto do próximo ano", disse Alonso.

"A nova fábrica já está concluída e o novo túnel de vento será inaugurado em breve. [O novo CEO do grupo] Andy Cowell, já mudou alguns dos pontos fracos que encontrou na equipe, por isso confiamos na nova gerência e acho que as coisas estão indo na direção certa, por isso estou feliz com isso".

"Mas na Fórmula 1 não há muitos milagres - você precisa ser paciente, precisa encontrar o ponto ideal no carro, precisa encontrar a atualização que realmente desperta tudo nesses carros de efeito-solo".

Alonso quer que a Aston siga o exemplo da McLaren, uma vez que a equipe sediada em Woking se impulsionou para a frente do campo com um único pacote de atualização no GP da Áustria de 2023, que lançou as bases para sua campanha de conquista do título este ano.

"Eles começaram em último lugar [em 2023] e depois venceram corridas no meio da temporada, e precisamos aprender com eles", insistiu Alonso. "Esse é um bom exemplo de como as coisas podem ser feitas".

"Na Áustria, eles introduziram um pacote, ganharam seis, sete décimos ou o que for - e esse foi o início de uma série de pacotes que colocaram seu carro como o mais rápido, eventualmente. Portanto, esse pacote da Áustria, se quisermos chamá-lo assim, é algo em que precisamos trabalhar".

BRASIL RETORNA à MotoGP em 2026, com etapa em GOIÂNIA



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MotoGP no Brasil, FINAL do Moto1000GP, RETROSPECTIVA 2024 on e OFF-ROAD, e estreia da Yamaha na F-E

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!