O TL2 foi interrompido duas vezes por conta de duas bandeiras vermelhas após a grama do Circuito de Suzuka começar a pegar fogo. As duas ocasiões aconteceram no fim da sessão, inclusive, a última faltando apenas 10 segundos para os carros da Fórmula 1 retornarem aos boxes.

No entanto, essa situação não pode se repetir durante a corrida e, por isso, a FIA (Federação Internal de Automobilismo) já está tomando medidas para evitar novos incêndios.

A grama seca que se aproximava da curva 8 pegou fogo pela primeira vez quando faltavam 13 minutos para o final da corrida e foi rapidamente apagada pelos fiscais de Suzuka.

Nos últimos segundos, a grama pegou fogo novamente, desta vez de forma muito mais dramática, o que reduziu as voltas finais de muitos pilotos.

A FIA ainda está investigando a causa dos incidentes, mas até o momento a explicação mais plausível é que faíscas saíram dos blocos de derrapagem de titânio dos carros.

O órgão regulador do automobilismo anunciou que está adotando medidas preventivas para evitar que o fato se repita no sábado, nos treinos finais e na classificação, com a irrigação de certos trechos e a remoção total das seções mais secas.

"Enquanto continuamos a investigar os incêndios que ocorreram durante o TL2, nosso foco antes de amanhã será a tomada de medidas preventivas", diz um comunicado da FIA.

"A grama foi cortada o mais curto possível, e a grama solta e seca foi removida das áreas afetadas. Antes das sessões de amanhã, a grama será umedecida e equipes de resposta específicas estarão posicionadas ao redor da pista".

Um incidente semelhante ocorreu no GP da China do ano passado, quando a única sessão de treinos em Xangai foi interrompida devido a dois incêndios na grama, e a FIA tomou medidas semelhantes na ocasião.

SEXTA-LIVRE: Piastri bate Norris e lidera TLs, DOOHAN BATE, Bortoleto é 13º! Debate do dia em Suzuka

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!