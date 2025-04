A Red Bull apostou em uma pintura especial para o GP do Japão e celebrar a parceria com Honda, além de ter a estreia de Yuki Tsunoda na equipe principal dos taurinos na Fórmula 1. Mas, no caso de Max Verstappen, ainda não é fim de semana 'dos sonhos'.

Depois das duas sessões de treino livre em Suzuka, o tetracampeão declarou que "não foi um dia fácil", apesar de entender que a equipe está fazendo tudo que pode para conseguir dar a volta por cima e oferecer um carro mais competitivo.

Nos últimos três anos, desde o fim da pandemia da Covid-19, Verstappen tem vencido interruptamente no circuito japonês, mas não está muito confiante que o mesmo acontecerá em 2025.

"Mesmo que façamos tudo da melhor maneira possível e tenhamos um bom desempenho, isso pode não ser suficiente", ele apontou para a força da McLaren.

Verstappen largou em quinto lugar na primeira sessão de treinos, atrás das McLarens, Ferraris e George Russell em sua Mercedes. O holandês foi um décimo mais rápido que seu novo companheiro de equipe, embora deva ser observado que este último foi especialmente mais rápido nas retas, o que pode indicar uma configuração de motor um pouco mais agressiva.

Depois disso, mais da metade da segunda sessão de treinos foi perdida por bandeiras vermelhas. Jack Doohan bateu forte, Fernando Alonso derrapou para fora da pista e a grama de Suzuka pegou fogo em várias ocasiões. Verstappen acabou voltando para o oitavo lugar, atrás das duas Racing Bulls, embora toda a turbulência tenha feito com que o segundo treino não fosse realmente representativo.

"Claro, foi bastante caótico com as bandeiras vermelhas e, como todo mundo, não conseguimos terminar o que queríamos fazer", disse o tetracampeão mundial.

"Isso significa que hoje foi bem difícil para nós, pois tentamos coisas diferentes no carro e muitas coisas não funcionaram como gostaríamos".

Trabalho a ser feito na Red Bull

"Foi muito difícil fazer a volta. Você precisa de muita confiança e comprometimento aqui, e no momento ainda há trabalho a fazer nessa área".

Para ter uma boa visão e entender exatamente qual é o ritmo do RB21, Verstappen diz que é preciso esperar até amanhã.

"Eu estava com os pneus macios e é preciso gerenciar bastante esses pneus nesse circuito. Dei apenas três voltas no final e, com base nisso, é claro que não dá para ter uma boa ideia".

Na primeira aparição de Tsunoda em nome da Red Bull - durante um fim de semana de corrida, pelo menos - o holandês fez um comentário positivo.

"Yuki começou bem no TL1 e o segundo treino foi caótico para todos. Espero que amanhã, durante o terceiro treino, tenhamos uma visão um pouco melhor de tudo, embora, como eu disse, este não tenha sido um dia fácil".

Tsunoda está "confiante"

Dois treinos livres não oferecem dados o suficiente para entender se Tsunoda já está andando bem ou não com o difícil RB21, mas o japonês se mostrou bastante confiante de que conseguiu 'dominar' seu 'touro'.

"Podemos dizer que hoje foi bom, embora pudesse ter sido melhor", resume o sucessor de Liam Lawson, que terminou em sexto na primeira sessão.

"A primeira sessão foi melhor que a segunda; aprendi muito mais. Não marcamos um tempo no TL2 por causa das muitas interrupções. É seguro dizer que esta sessão foi um desastre para todos".

"No geral, tudo está indo bem e estou feliz por ter confiança no carro. Ele está se comportando um pouco diferente do que senti no simulador. As sensações são um pouco mais fortes do que eu esperava, é um pouco mais exagerado na realidade. Ainda temos trabalho a fazer e temos muitas coisas para explorar nos dados antes de amanhã".

