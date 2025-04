A atual líder dos construtores e também na ponta do campeonato de pilotos da Fórmula 1 de 2025, McLaren, despontou na madrugada de quinta (3) para sexta-feira (4) como a grande favorita para o GP do Japão. A equipe de Woking liderou as duas primeiras sessões de treino do final de semana, primeiro com Lando Norris e depois com Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve como melhor resultado um 13º lugar.

A diferença foi grande no TL2, marcado por um forte acidente de Jack Doohan e quatro bandeiras vermelhas. O australiano terminou na ponta com uma melhor marca de 1:28.114, seguido do britânico, que fez 1:28.163, ambos a quase meio segundo do resto do pelotão. Os tempos dos dois já superam a pole position de Max Verstappen em 2024 (1:28.197).

Bortoleto não teve o resultado que queria no TL1. Correndo com um carro sem as atualizações da Sauber para Suzuka, o brasileiro terminou a primeira sessão do dia na última colocação. No TL2, no entanto, a situação melhorou e ele foi o 13º, uma posição atrás de Nico Hulkenberg e a pouco mais de dois décimos do companheiro de equipe.

A grande estrela do GP do Japão, Yuki Tsunoda, que corre em casa e faz sua estreia na Red Bull, surpreendeu na primeira sessão com um sexto lugar, a apenas um décimo de Verstappen. Ele não teve muita sorte na segunda, porém, já que não conseguiu registrar uma melhor volta de macios pelas várias bandeiras vermelhas.

Confira os resultados completos do TL1 e TL2 para o GP do Japão de Fórmula 1 no Motorsport.com:

