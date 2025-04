A Sauber, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, tem sido produtiva com seu ciclo de atualização nas corridas de abertura da temporada de Fórmula 1 de 2025, e a equipe suíça tem como objetivo mostrar à Audi "uma tendência positiva" e, simultaneamente, melhorar seus processos.

A equipe de Hinwil introduziu um conjunto revisado de assoalho e asa traseira para o GP do Japão, tendo testado anteriormente uma nova asa dianteira na Austrália e novos sidepods na China. Isso segue o movimentado final da equipe em 2024, no qual pareceu acelerar drasticamente o ritmo com sua cadência de atualizações.

O diretor de desempenho Stefano Sordo destacou a temporada "ruim" que a equipe enfrentou em 2024, na qual conquistou apenas quatro pontos, cortesia do oitavo lugar de Zhou Guanyu no Catar. Isso ocorreu após a introdução de um novo assoalho, que ofereceu à Sauber um impulso muito necessário, mas tardio.

Questionado pelo Motorsport.com se a Sauber havia mudado sua abordagem, com o consenso de que havia evitado amplamente as atualizações do início da temporada em 2024 para concentrar seus recursos na preparação para 2026, Sordo explicou que a equipe sentiu que era necessário aumentar seu desenvolvimento como um meio de também melhorar sua infraestrutura.

"Obviamente, tivemos uma temporada muito ruim no ano passado, e a realidade é que com a chegada da Audi, temos que mostrar que estamos em uma tendência positiva", explicou Sordo.

"Não se esqueça de que, à medida que desenvolvemos o carro, uma coisa muito importante é que você desenvolva as ferramentas também, e as ferramentas sempre ajudarão você a se desenvolver no próximo carro.

Sauber Detail Photo by: Jake Boxall-Legge

"Acho que para desenvolver um bom carro para 2026, temos que desenvolver as ferramentas para montar um carro decente este ano de qualquer maneira - é obviamente a chave para desenvolver um carro. Essa era a ideia fundamental."

Sordo afirmou que a equipe tem como meta aumentar o downforce com seu novo assoalho, embora de uma forma que não comprometa a dirigibilidade do C45.

Ele acrescentou que o assoalho estava aberto para ser desenvolvido em etapas - com a Sauber modificando o difusor, as cercas e a borda para Suzuka. Isso, explicou Sordo, permitiu que ele fosse reativo a quaisquer mudanças que pudessem ser necessárias em qualquer uma das outras superfícies.

"É muito difícil encontrar um caminho e acelerar [no design]; coletamos muitos dados na pista e você tenta calibrar todas as ferramentas para levar isso em consideração, mas é muito fácil ser ganancioso.”

"Esses carros são muito complicados a esse respeito, muitas equipes voltaram a alguns dos designs anteriores, obviamente o salto é um problema.

"O assoalho é desenvolvido em etapas - digamos, três etapas. A primeira são as superfícies principais e, em seguida, a etapa dois e a etapa três, há mais detalhes.

Sauber Detail Photo by: Jake Boxall-Legge

"O estágio dois e o estágio três vêm depois, então você tem tempo para reagir a eles. Tentamos preparar o tempo para que possamos reagir aos problemas do carro.

"Queremos desenvolver uma aerodinâmica que seja, digamos, a mais benigna possível, mas sempre reagimos, especialmente nos dois últimos estágios do design.

"É um trabalho detalhado, mas acho que nesses carros é muito mais sobre um trabalho detalhado e preciso que faz uma grande diferença."

