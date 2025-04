O segundo treino livre do GP do Japão de Fórmula 1 foi extremamente reduzido devido às quatro bandeiras vermelhas causadas durante a sessão. Ainda assim, Oscar Piastri liderou, seguido por Lando Norris e Isack Hadjar completou os três primeiros colocados. O brasileiro Gabriel Bortoleto fechou a sexta-feira de atividades em 13º.

O DRS do carro de Jack Doohan não fechou quando o australiano entrou na curva 1 do circuito de Suzuka e isso fez o bólido da Alpine rodar rapidamente na pista e acertar em cheio a barreira de pneus causando um forte acidente. Posteriormente, Fernando Alonso escorregou na zebra e ficou preso na brita. A terceira foi causada por um foco de fogo que começou em uma grana ao lado da pista.

O treino

Três minutos de sessão foram suficientes para Carlos Sainz ir até o rádio avisando que era preciso checar o carro porque a traseira estava batendo muito no chão durante a curva 13, no replay, foi possível ver como o espanhol chacoalhava.

As primeiras voltas foram feitas e George Russell não demorou a cravar o tempo a ser batido com 1min29s666, ficando à frente do ex-companheiro Lewis Hamilton por 0s284. Com oito minutos no cronômetro, Jack Doohan causou uma bandeira vermelha. O australiano acertou em cheio a barreira de pneus na curva 1 causando um grande estrago no carro.

Pelo replay, é possível ver que o DRS de Doohan não fechou no momento que ele entra na curva. A falta de downforce na parte traseira do carro fez com que ele girasse rapidamente e acertasse a barreira de pneus.

Praticamente 30 minutos depois, a pista foi liberada novamente. Mas não durou muito não porque Fernando Alonso ficou preso na brita causando mais uma bandeira vermelha. A sessão foi retomada restando apenas 19 minutos.

Por conta do pouco tempo restante, uma chuva de tempos foram marcados. A liderança ficou alternada entre Isack Hadjar, Lewis Hamilton, George Russell, mas foi Lando Norris que cravou a melhor marca do fim de semana até então ao fazer 1min28s163.

Contudo, adivinha? Outra bandeira vermelha. Desta vez, devido a um foco de incêndio que começou na grama bem perto da pista, restando somente 10 segundos de treino. A última sessão do dia em Suzuka terminou com a sinalização.

Confira o resultado final do TL3 para o GP do Japão de Fórmula 1:

