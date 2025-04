Jack Doohan não correu pela Alpine no TL1 para o GP do Japão de Fórmula 1 de 2025 e, logo nos primeiros minutos do TL2, encerrou sua participação precocemente ao bater forte na curva 1 do circuito de Suzuka e abandonar a sessão. Com isso, mesmo sua presença no TL3 ainda nesta sexta-feira (4) fica em xeque, já que o A525 saiu bem avariado.

O acidente ocorreu por volta dos dez minutos de treino e acionou a bandeira vermelha. O piloto australiano abria uma volta rápida quando perdeu o controle, rodou e impactou com força na barreira de proteção logo após a reta principal. No rádio, ele até perguntou à equipe o que aconteceu, já que foi uma derrapada brusca. A sessão ficou interrompida em quase 30 minutos.

Apesar do susto, Doohan conseguiu sair do carro, auxiliado pelos fiscais de pista que foram averiguar o acidente. Ele parecia meio 'atordoado', mas conseguiu andar de volta aos boxes e rumo ao centro médico. Nas redes sociais, a Alpine confirmou que está tudo bem com o piloto e que agora "trabalha duro" para consertar o veículo para os próximos treinos.

A equipe, porém, não informou se a batida foi causada por um erro do australiano ou por problemas técnicos, mas já há palpites no paddock. Franz Tost, ex-chefe da Racing Bulls - quando a equipe se chamava AlphaTauri, disse ter tido a impressão de que ele não teria pisado no freio. "Eu realmente não entendo, quando você ouve o som do motor, é como se ele mal tivesse freado", disse à Austrian TV.

Carro de Doohan levou certo tempo para ser rebocado e TL2 do GP do Japão foi interrompido por quase 30 minutos. Foto de: Bryn Lennon - Formula 1

"Naquela curva, você tem que frear. Você não pode entrar nessa velocidade, tem que frear mais cedo, e não há desaceleração visível – por qualquer motivo", continuou, revelando ainda estar "completamente perplexo" com um possível equívoco de Doohan. "Se foi um erro de direção, foi muito sério, devo dizer", apontou.

O TL2 teve ainda outras três bandeiras vermelhas: uma por Alonso ter 'atolado' na brita do circuito de Suzuka e outras duas por conta de pequenos focos de incêndio na grama ao redor da pista pelo forte calor, que, apesar do 'susto', foram rapidamente controlados. Oscar Piastri liderou o treino. Já o TL1, no qual Doohan foi 'substituído' por Ryo Hirakawa, Lando Norris ficou com a ponta.

A Fórmula 1 retoma os trabalhos do GP do Japão nesta sexta-feira (4), a partir das 23h30, com o TL3. depois, às 3h de sábado (5), será disputada a classificação que definirá o grid de largada. A corrida está marcada para o domingo (6), às 2h, com transmissão da Band na TV aberta e da F1TV Pro no streaming.

Veja como foi o acidente de Doohan no TL2 para o GP do Japão de Fórmula 1:

Resultado do TL2:

