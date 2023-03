F1: FIA volta a apostar em quatro zonas de DRS no GP da Austrália

Carregar reprodutor de áudio

Pelo segundo ano consecutivo, a Federação Internacional de Automobilismo inicia as atividades do GP da Austrália de Fórmula 1 com a adoção de quatro zonas de DRS, visando aumentar a quantidade de ultrapassagens.

Em 2022, a FIA acabou suprimindo uma das zonas por motivos de segurança após o fim dos treinos livres, mas a queda no número de ultrapassagens no início de 2023 deve ser um dos motivos por trás dessa volta.

No retorno do GP da Austrália ao calendário em 2022 após a pandemia, a F1 encontrou uma pista com grandes modificações, visando aumentar a média de velocidade, redução no tempo de volta e mais oportunidades de ultrapassagens.

Essa seria a primeira vez em que a F1 correria em um circuito com quatro zonas para a exploração da asa móvel, contra três na configuração antiga. Mas, alegando questões de segurança, acabou suprimindo a área de ativação entre as curvas 8 e 9.

Mas agora a FIA volta a aprovar o uso da quarta zona de DRS para o fim de semana. O ponto de detecção dessa nova zona é o mesmo que estava previsto inicialmente para 2022, localizado na saída da curva 6, sendo como referência para os setores entre as curvas 9 e 10 e a seguinte, entre a 10 e a 11.

Já o segundo ponto de detecção foi remanejado, indo da entrada da curva 12 para o ponto de frenagem da 13. Isso permitirá aos pilotos o uso do DRS na reta principal e entre as curvas 2 e 3, como nos anos anteriores.

