George Russell rebateu a declaração de Lewis Hamilton de que ele teria obtido um ritmo melhor do carro da Mercedes no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 por sorte graças a uma aposta nas configurações.

Em Jeddah, Russell superou o heptacampeão na corrida, terminando na quarta posição após brevemente subir ao pódio devido à punição de Fernando Alonso, que foi revertida.

Após a corrida, Hamilton fez um balanço do fim de semana da Mercedes que chamou a atenção do público.

"Tiramos bons pontos como equipe. George foi terceiro, o que é maravilhoso. A estratégia não funcionou para mim. Os ajustes foram um pouco errados, acho. Se tivesse a configuração de George, ficaria em uma posição melhor. Eu escolhi um caminho, ele outro. Frequentemente, ele escolhe a [direção] errada, mas agora funcionou".

No dia de mídia da F1 na Austrália, Russell fez um balanço de Jeddah: "Tenho a sensação de que foi um dos finais de semana mais fortes que já tive com a Mercedes. Fiquei feliz com a classificação e a corrida também foi boa".

Para Russell, também foi importante terminar à frente de Hamilton. Mas não atribui a escolha da melhor configuração apenas à sorte.

"Não acho que seja sorte não. Acho que é sobre a preparação que você faz para o evento. As mudanças que fizemos ao longo da noite, eu sabia que iam na direção correta com o trabalho que fizemos com a equipe. E eu acreditava que seria uma configuração melhor que a de Lewis".

"Acho que cada um tem suas preferências. Eu fiquei feliz com a que eu tomei pelo trabalho com meus engenheiros".

