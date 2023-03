Carregar reprodutor de áudio

A Federação Internacional de Automobilismo respondeu à edição italiana do Motorsport.com clarificando a situação em torno da Diretiva Técnica 39, afirmando que a medida tomada ano passado contra o porpoising não foi abolida, estando apenas suspensa neste começo de temporada da Fórmula 1.

A DT39 foi lançada antes do GP do Canadá, e causou uma grande polêmica, com muitas equipes acusando a FIA de favorecer a Mercedes com o uso da haste extra de fixação do assoalho.

Mas o principal ponto do documento era a introdução da Métrica de Oscilação Aerodinâmica, que media o quanto o carro quicava, forçando equipes com porpoising em excesso a modificarem a altura dos veículos.

Introduzida oficialmente na Bélgica, chamou a atenção o fato da métrica não ter sido aplicada neste começo de campeonato. Mas, segundo a FIA, ela pode ser restaurada em pouco tempo, caso necessário.

A FIA informou que ainda trabalha para que a comunicação envolvendo as DTs sejam públicas, e não somente uma comunicação interna com as equipes, o promotor e a Pirelli. Isso deve levar alguns meses, mas deve representar um grande passo para uma instituição mais transparente.

Ainda segundo a FIA, como o assunto parece sob controle no momento, foi oficializado que ele não será aplicado a curto prazo.

