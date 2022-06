F1: Filme com produção de Hamilton e Pitt no elenco é confirmado

Carregar reprodutor de áudio

Conforme especulado nos últimos meses, a Apple Studios vai fazer um filme sobre Fórmula 1 e contará com nomes pesados no longa: além do ator norte-americano Brad Pitt no elenco, a obra terá como produtor o piloto Lewis Hamilton, da Mercedes.

Na produção, Pitt, de 58 anos, viverá um ex-piloto de F1 que deixa a aposentadoria para se juntar a um novato numa equipe da categoria máxima do automobilismo mundial. O filme terá direção de Joseph Kosinski e roteiro de Ehren Kruger.

A dupla fez as mesmas funções no recém-lançado ‘Top Gun: Maverick’. Outros longas dirigidos por Kosinski incluem ‘Tron: O Legado’ e ‘Oblivion’. Já Kruger roteirizou obras como ‘O Chamado’ e as últimas da saga ‘Transformers’.

Além de Hamilton, estão na produção do novo filme a Plan B Entertainment – de Pitt -, e da Jerry Bruckheimer Films – de Jerry Bruckheimer e Chad Oman. Falando em Pitt, não é a primeira vez que o astro de Hollywood se envolveu em obras sobre automobilismo, como 'Ford v Ferrari'.

Segundo o site Deadline, a produção do longa estrelado por Pitt e produzido com Hamilton tem custo estimado entre 130 milhões de dólares (mais de 735 milhões de reais, de acordo com a cotação atual) e 140 milhões de dólares (aproximadamente 796 milhões de reais).

