Fim da novela? A Red Bull deu por encerrada a investigação iniciada na semana do GP de Barcelona de Fórmula 1, afirmando que não encontrou evidências que comprovassem um vazamento de dados para a Aston Martin, sobre a polêmica do "Red Bull verde" do AMR22.

A polêmica iniciou antes mesmo das atividades na Catalunha. A Aston submeteu à FIA documentos da atualização do carro, com a Federação sinalizando à Red Bull que o AMR22 passaria a ser muito similar ao RB18.

As similaridades ficaram claras quando o AMR22 saiu da garagem pela primeira vez na Espanha, especialmente na filosofia de sidepods. Mas a FIA rapidamente divulgou um documento anunciando que havia investigado o caso e absolveu a Aston, que comprovou um trabalho independente de desenvolvimento.

Só que a Red Bull não deixou por isso, com Helmut Marko afirmando que havia provas de que dados haviam sido baixados do sistema da equipe, lembrando que sete funcionários do time austríaco haviam passado para a Aston Martin entre as temporadas 2021 e 2022, algo negado categoricamente pelo chefe técnico Andrew Green.

Em entrevista, Marko voltou atrás em suas declarações, afirmando que a investigação não comprovou o vazamento de dados.

"Não podemos provar nada concretamente. E na verdade nem investigamos exaustivamente, porque a Aston Martin não é um adversário direto, e se não tem como provar de forma eficiente, é melhor deixá-los correr. É certo que houve um download importante de dados, mas não sabemos onde foi parar".

Mas Marko volta a jogar lenha na fogueira com um questionamento à FIA: "É preciso saber até que ponto você pode se inspirar. Nós temos uma equipe gêmea, a AlphaTauri. Em teoria, são eles quem deveriam se parecer conosco, não terceiros".

