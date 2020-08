A partir do GP da Itália, a Fórmula 1 vai proibir a utilização do ‘modo festa’ nos treinos de classificação. Assim, a potência liberada nos motores durante as sessões qualificatórias será reduzida, o que deve diminuir a grande vantagem da Mercedes nos sábados.

Entretanto, o motivo para tal restrição é outro: evitar que as montadoras ganhem desempenho nas unidades de potência sob a alegação de que eventuais novidades se devem à necessidade de melhorias na confiabilidade.

É o que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) explicou na diretriz técnica emitida para esclarecer a proibição do ‘modo festa’. Segundo o órgão, as montadoras estão usando autorizações para melhoria de confiabilidade para 'bombar' o motor para a classificação.

De acordo com o documento da FIA, as necessidades de melhorias de confiabilidade apontadas pelas fabricantes se devem ao grande estresse das unidades de potência causado pelo ritmo de classificação, e não ao desgaste padrão dos motores verificado nas corridas.

"Acreditamos que, em muitos casos, os tais problemas de confiabilidade são consequências inevitáveis da utilização do motor fora de seus limites operacionais confiáveis em alguns momentos de um evento”, explicou a FIA.

“Tais solicitações relativas à confiabilidade são, na realidade, uma maneira indireta de permitir que mais modos de alto desempenho sejam usados durante a vida útil de uma unidade de potência”.

"Em muitos casos, é virtualmente impossível para a FIA se certificar de que todas as solicitações de alteração nos motores são exclusivamente para os fins permitidos pelos regulamentos e não têm efeito sobre o desempenho.”

