Aston Martin? Red Bull? Um terceiro caminho? O que o futuro reserva para Sebastian Vettel a partir de 2021 segue incerto. Mas o tetracampeão mundial de Fórmula 1 recebeu uma nova "oferta" caso queira trocar de Mundial.

O milionário americano James Glickenhaus afirmou que gostaria de ter o alemão em seu programa no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

A equipe Glickenhaus é, junto com a Toyota e a ByKolles, uma das três equipes que já confirmaram que vão competir na nova categoria de hipercarros no WEC. Seu presidente era um entusiasta da Ferrari desde 1960 e amigo do ex-presidente da montadora, Luca di Montezemolo, mas nunca teve interesse no principal Mundial da FIA.

"Não estou muito interessado na Fórmula 1. O início é bom, o final é bom, mas há uma procissão no meio", disse.

Glickenhaus também não gosta quando as pessoas vivem em uma "bolha de champagne", nem das corridas que a F1 faz em países com "ditaduras estranhas".

O fato de Vettel não se interessar por esse mundo das mídias sociais e parece ser um piloto de outra época é algo que Glickenhaus adora: "Ele é um cara da velha guarda, e eu gosto muito disso".

O americano lembra os velhos tempos em que os pilotos também participavam de outras corridas fora da F1, como Fernando Alonso fez em 2018, quando competiu na primeira metade da temporada 2018-19 do WEC simultaneamente com a F1.

"Então, se Sebastian quisesse testá-lo e dirigi-lo para mim, eu adoraria. Não posso pagá-lo a mesma quantia que a Ferrari. Não sei nada sobre o funcionamento interno de lá, mas, como observador, sei que eles têm um longo histórico de relacionamentos ruins com os pilotos. Isso remonta ao período em que Enzo estava vivo".

"Com Sebastian, a Ferrari parece dar continuidade a essa tradição, e eu não acho que isso seja uma coisa boa. Se Sebastian quiser vir conosco e correr em Le Mans, teremos um assento para ele".

