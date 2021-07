Na última semana, tivemos mais uma edição do tradicional Festival da Velocidade Goodwood na Inglaterra. O evento é conhecido pelas exibições de carros históricos com pilotos atuais e grandes lendas da categoria. E um dos destaques de 2021 ao público foram dois carros responsáveis por títulos de Ayrton Senna na Fórmula 1, que foram guiados por Emerson Fittipaldi, Daniel Ricciardo e Lando Norris.

O brasileiro, que conquistou seu segundo título na F1 com a equipe britânica, teve um reencontro com a McLaren em Goodwood, mas desta vez em outra máquina, esta usada por Senna na conquista do tricampeonato, a McLaren MP4/6.

Confira abaixo imagens de Fittipaldi a bordo da McLaren MP4/6:

Emerson Fittipaldi, McLaren-Honda MP4/6 1 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi, McLaren-Honda MP4/6 2 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi, McLaren-Honda MP4/6 3 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi, McLaren-Honda MP4/6 4 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi, McLaren-Honda MP4/6 5 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi, McLaren-Honda MP4/6 6 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi, McLaren-Honda MP4/6 7 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 8 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 9 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 10 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 11 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 12 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 13 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 14 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Fittipaldi teve um fim de semana muito movimentado, andando com cinco carros ao longo do festival, incluindo um reencontro com a Lotus 56B, com a qual disputou o GP da Itália de 1971.

Outro destaque do fim de semana foi a dupla atual da McLaren, que andou com o MP4/5B, carro que rendeu a Senna o bicampeonato de pilotos, em 1990.

Norris, que vive sua melhor temporada na F1, ocupando a quarta colocação no Mundial com dois pódios até aqui, falou sobre a sensação de andar com a McLaren de Senna.

"É uma sensação totalmente diferente. É um carro sem halo, bem old school. É incrível. Adoraria levá-la para uma pista de corrida se Zak [Brown, CEO da McLaren] me permitir".

"Eu não saí da segunda marcha, fiquei um pouco assustado. Acelerei um pouco, mas fico nervoso ao pilotar carros como esse, mais nervoso do que em corridas normais. Foi um privilégio. Respeito muito os carros que corriam naquela época. É incrível e assustador".

Veja imagens de Norris a bordo da McLaren MP4/5B:

Lando Norris, McLaren-Honda MP4/5B 1 / 1 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Norris não foi o único privilegiado a andar com o carro de Senna. Seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, que vive um ano muito oposto do britânico, ainda em busca de uma regularidade com a McLaren, também deu suas voltas com o MP4/5B.

"É uma loucura", disse Ricciardo. “Posso ver a parte inferior dos pneus dianteiros, posso ver tudo ao redor. Nos carros de hoje, nem vemos o bico. Tudo sobre toda a experiência de dirigir é diferente, mas é muito legal. ”

Veja as imagens de Ricciardo a bordo da McLaren MP4/5B:

Daniel Ricciardo, McLaren 1 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 2 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 3 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 4 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 5 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 6 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 7 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 8 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 9 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 10 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 11 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 12 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 13 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 14 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 15 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 16 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 17 / 17 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

O final de semana do festival ainda contou com outros destaques, como Alex Albon andando com o RB7, que rendeu o bicampeonato a Sebastian Vettel em 2011, o reencontro de Jackie Stewart com o Tyrell-Cosworth 006, da conquista de seu último título em 1973, além de Jenson Button, que andou com a Williams FW08, do título de Keke Rosberg, em 1982.

