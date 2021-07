F1: Hamilton fala de Bottas em meio a rumor de Russell na Mercedes

Lewis Hamilton falou sobre as críticas que seu companheiro de equipe Valtteri Bottas vem recebendo na temporada de 2021 da Fórmula 1, e defendeu o finlandês: "As pessoas têm que deixá-lo sozinho às vezes, então ele pode se concentrar em seu trabalho".

O segundo assento da Mercedes continua sendo uma incógnita, uma vez que o atual companheiro de Hamilton, Bottas, fica sem contrato no fim do ano e sabe que precisa impressionar se quiser se manter no time na próxima temporada. A outra opção é Russell, que é membro do grupo de jovens pilotos da equipe e que vem sendo um candidato em potencial para assumir a vaga há algum tempo.

Hamilton saiu em defesa novamente de seu atual companheiro de equipe, dizendo que "atualmente somos a dupla com melhor desempenho quando se trata de equilíbrio dentro do time".

“Saber sobre meu relacionamento com Valtteri o torna um grande companheiro de equipe. Sempre disse isso. Para ser honesto, sinto que atualmente somos a dupla com melhor desempenho quando se trata de equilíbrio dentro da equipe e de saber como podemos nos desenvolver. nosso carro ", disse Lewis ao Motorsport.com.

O britânico da Mercedes acredita que ele e o finlandês podem continuar fazendo um bom trabalho na equipe e pede que as críticas sejam deixadas de lado para que Bottas se concentre em apresentar o sua melhor performance.

"Em algum momento isso vai mudar. Não vou ficar aqui para sempre e nem Valtteri, mas por agora, acho que temos feito bem ao longo dos anos e podemos continuar fazendo. As pessoas têm que deixá-lo sozinho às vezes, então ele pode se concentrar em seu trabalho", disse.

“Vamos continuar trabalhando juntos como uma equipe, como fazemos há muitos anos. Sempre disse que no geral, Valtteri é o melhor companheiro de equipe que já tive. Quando digo que não me refiro apenas ao desempenho, mas também à moral no time e na forma como trabalhamos juntos", concluiu.

