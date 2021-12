Max Verstappen e Lewis Hamilton chegam empatados na tabela de classificação da temporada 2021 da Fórmula 1, com a disputa pelo título praticamente ficou no mano-a-mano. Esta situação só foi vista uma outra vez, em 1974, quando Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni chegaram a Watkins Glen com 52 pontos cada um. Com a quarta posição na corrida, contra 11ª do suíço, o brasileiro garantiu o bicampeonato.

Em entrevista exclusiva à versão holandesa do Motorsport.com, Fittipaldi comentou o atual campeonato, dando até um pequeno conselho aos postulantes.

“Acho que ninguém consegue prever”, disse Emerson, quando questionado se havia favorito. “É uma situação semelhante quando aconteceu comigo e Clay Regazzoni em 1974. Eu posso ver a pressão que eles terão. Cada um deles: Lewis, Max, os times, a família, patrocinadores até os fãs. É uma pressão tremenda ir para a última corrida com igualdade de pontos.”

“Será como um duelo, um contra o outro. Todos os outros que estarão lá estarão apenas observando o que vai acontecer. Mas a corrida vai ser entre os dois. Quem estiver na frente vai ganhar o campeonato. Quando a corrida começar, eles têm 1 hora e 40 minutos. Um deles vai ser campeão mundial. Mas quem vai ser? Posso imaginar como eles ficarão ansiosos.”

“O conselho que eles têm é para fazer um plano estratégico com a equipe e a primeira coisa: para ganhar o campeonato, eles têm que terminar a corrida. Primeiro, eles têm que terminar, se não terminarem, não vencem. Vai ser incrível, um pedaço fantástico do automobilismo.”

