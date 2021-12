No último fim de semana o esporte a motor passou por um grande susto logo no início da corrida 3 da etapa da Arábia Saudita da Fórmula 2. Theo Pourchaire não conseguiu sair de sua posição de largada e Enzo Fittipaldi acabou acertando a traseira do francês em cheio. Ambos foram atendidos no hospital, sem correr risco de perder a vida. O brasileiro teve um corte no rosto e um tornozelo fraturado.

Emerson Fittipaldi estava em Jeddah e acompanhou o atendimento ao neto. Nesta quarta-feira ele falou sobre o ocorrido.

“Acho que devemos agradecer à FIA pelo trabalho feito para tornar os carros mais seguros ao longo dos anos”, disse o bicampeão da F1. “Graças a Deus, ele só machucou o pé direito, embora o impacto tenha sido muito violento. De modo geral, está bem e isso se deve ao monocoque que hoje é muito robusto.”

Fittipaldi relembrou triste acidente ocorrido no GP do Canadá de 1982, quando uma cena semelhante logo na largada ocorreu e vitimou fatalmente o italiano Riccardo Paletti.

“Esse incidente me lembrou o de Riccardo Paletti em 1982 em Montreal. Foi horrível e nos lembrou de quanto progresso de segurança se fez no automobilismo.”

