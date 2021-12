Com os três testes de corrida sprint este ano em Silverstone, Monza e Interlagos, foram considerados um sucesso, a Fórmula 1 está visando seis eventos desse tipo em 2022.

Conforme revelado no último fim de semana, os chefes da F1 indicaram às equipes que suas pistas preferidas para realizar as sprints são Bahrein, Ímola, Montreal, Áustria, Zandvoort e Interlagos.

Parte das discussões em andamento com as equipes inclui a ideia de tornar as sprints eventos autônomos. Isso significa que, embora eles contem para os pontos, eles não definirão o grid para o GP principal no domingo.

Se essa ideia for aprovada, então isso oferece espaço para a F1 ser mais radical, com mais ajustes de formato para as corridas mais curtas no sábado para apimentá-los.

Fontes sugeriram que uma ideia mencionada nas primeiras discussões entre a F1 e as equipes poderia ser que o primeiro evento sprint no Bahrein fosse executado em um layout de pista diferente.

O plano seria realizar os treinos e qualificação na sexta-feira em todo o circuito ‘normal’, mudar a corrida de sábado para a configuração do traçado externo e, em seguida, ter o GP no domingo de volta à pista completa.

O traçado externo foi usado para o GP de Sakhir em 2020 e provou ser um sucesso em entregar emoção e drama, com Sergio Pérez conquistando sua primeira vitória na F1.

Embora a ideia de uma sprint assim seja apenas uma consideração no momento, os chefes do circuito do Bahrein estão abertos a essa perspectiva.

O xeique Salman Bin Isa Al-Khalifa, que é o presidente-executivo do circuito do Bahrein, disse que a questão ainda não foi levantada com a pista, mas acha que pode funcionar.

“Em teoria, podemos fazer isso e apoiaremos tudo o que a F1 quiser que façamos”, disse ele ao Motorsport.com.

“É como em 2020, quando nos pediram para sediar duas corridas e tínhamos a pista externa, e fizemos isso.”

“Então, sim, nós apoiaríamos. Mas com essas coisas e com as equipes, haverá dúvidas sobre como você utiliza uma pista e depois outra. Então, vou esperar e ver como eles discutirão isso primeiro.”

