A permanência de Sergio Pérez na Red Bull segue incerta, mas as coisas podem ter ficado ainda mais complicadas para o mexicano após o resultado insatisfatório no GP da Bélgica. O chefão da equipe de Fórmula 1, Helmut Marko comentou a falha do piloto e como está a situação de seu assento ao lado de Max Verstappen.

Pérez parecia ter o pódio ao seu alcance em Spa-Francochamps depois de conquistar a terceira colocação no sábado e herdar o segundo lugar após punição de Verstappen. Porém, o piloto terminou a corrida na oitava posição, ficando, inclusive, atrás do companheiro de equipe. Poucos minutos depois, George Russell foi desclassificado, pois seu carro estava abaixo do peso limite, e o mexicano subiu para sétimo.

Agora, o conselheiro da Red Bull decidiu comentar o 'completo colapso' do mexicano na Bélgica. O time deve se reunir na segunda-feira para discutir como ficarão os assentos para 2025 e o piloto está 'ameaçado', uma vez que não demonstra desempenho satisfatório.

Ao Sky Germany, Marko disse que Pérez "teve a oportunidade de mostrar um bom resultado ao começar em segundo, mas, infelizmente, isso não aconteceu".

O chefão da Red Bull ainda avaliou a primeira metade da corrida do mexicano:

"Ele colapsou completamente, ele teve voltas de 1 minuto e 48 segundos. O que parecia ótimo na classificação, não se tornou real na corrida".

Ao ser questionado sobre a reunião na segunda-feira, Marko informou que todas as situações serão consideradas para 2025 e será pensado a melhor distribuição para elevar o nível da Red Bull e, até mesmo, da própria RB.

"Nós temos alguns pilotos e temos um conceito. Mas claro que cada resultado é importante para o Sergio e um oitavo lugar após largar em segundo não é algo que esperamos".

A última vitória de Pérez foi em abril de 2023, durante o GP do Azerbaijão, o que lhe garantiu a extensão de dois anos de seu contrato. A decisão da equipe visiva apoiar o desempenho satisfatório do piloto e "tirar a pressão dos ombros" do mexicano.



Porém, o momento que ele vive deixa os nomes de Daniel Ricciardo, Liam Lawdown e Yuki Tsunoda em evidência, como possíveis substitutos para o competidor na próxima temporada. Ainda não se sabe se a equipe faria uma troca durante a pausa de agosto, mas parece improvável.

Por outro lado, Pérez culpou a falta de ritmo do carro nas retas, 'trânsito' em pista, os pneus e as estratégias para justificar sua falta de resultados satisfatórios. Porém, o piloto segue confiante que continuará na Red Bull para o GP da Holanda e disse que não responderá mais perguntas sobre seu futuro:

"Foi uma corrida insatisfatória. Começou bem, mas eu estava com problemas nas retas. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tive que guardar bateria no começo e estava muito fraco nas retas".

O piloto ainda culpou a troca de pneus para os médios, dizendo que o pit stop o deixou em uma posição "complicada". Pérez também reclamou do equilíbrio do carro e disse que "há muitas coisas para serem analisadas".

Para finalizar, o competidor deixou claro que esta seria a última vez que falaria sobre seu futuro e "não quer gastar energia com especulações".

"Acho que temos muitas coisas acontecendo com o time e outras coisas para focarmos, então não podemos gastar tempo com todas essas especulações. Esta é a última vez que eu falo sobre o meu futuro".

