George Russell pareceu ter dado uma verdadeira aula de gerenciamento de pneus no GP da Bélgica de Fórmula 1, fazendo uma única parada e mantendo seus pneus duros por mais de 30 voltas. Porém, após o pódio, o carro 63 foi pesado e estava 1,5kg abaixo do limite permitido pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo.

Dessa maneira, Lewis Hamilton, que ocupava o segundo lugar, herdou a vitória, ainda garantindo pontos positivos para a Mercedes. Depois da polêmica se espalhar, o chefe de equipe Toto Wolff se pronunciou sobre o assunto e admitiu o erro:

"Temos que aceitar a desqualificação de cabeça erguida. Nós claramente cometemos um erro e precisamos ter a certeza que vamos aprender com isso. Nós iremos avaliar o que aconteceu e entender o que fizemos errado".

Na sequência, o austríaco se dirigiu a Russell e pediu desculpas por 'retirar' a vitória do piloto e perder uma dobradinha importante.

"Lewis foi, claro, promovido ao P1 - ele era o piloto mais rápido em pista com duas paradas e merece a vitória".

Mesmo com o golpe, Wolff defendeu que a equipe conseguiu aprender e entender melhor o carro, podendo trazer resultados ainda mais satisfatórios nos próximos finais de semana após a pausa de agosto.

"Apesar da desqualificação, há muitas coisas positivas que podemos tirar deste fim de semana. Nós tínhamos o carro que foi referência na corrida de hoje, com duas estratégias diferentes. Há alguns meses, disso seria impensável".

O chefe da Mercedes também disse que a equipe entrará na pausa com um bom sentimento, afinal eles venceram as últimas três de quatro corridas.

RUSSELL É DESCLASSIFICADO E HAMILTON HERDA VITÓRIA NA BÉLGICA! Piastri P2 e Leclerc P3; MAX P4

