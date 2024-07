Confirmado: George Russell está desclassificado do GP da Bélgica de Fórmula 1. O britânico perde a vitória após a vistoria técnica da FIA descobrir que seu carro estava abaixo do peso mínimo determinado pelo regulamento da categoria. Com isso, Lewis Hamilton herda o triunfo em Spa-Francorchamps, com Oscar Piastri e Charles Leclerc completando o pódio.

O britânico conquistou sua terceira vitória na categoria depois de mudar de estratégia para uma parada só, e segurou a liderança apesar da pressão de seu companheiro e compatriota Lewis Hamilton, que o perseguia rapidamente, até o final.

No entanto, as verificações pós-corrida realizadas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) mostraram que o carro ainda tinha combustível quando foi drenado até o limite de peso de 798 kg e, depois que o restante do combustível foi retirado do carro, o peso caiu para 796,5 kg.

O relatório dos delegados técnicos da FIA diz o seguinte: "Após a corrida, o carro número 63 (George Russell) foi pesado e seu peso era de 798,0 kg, que é o peso mínimo exigido pelo Artigo 4.1 do regulamento técnico".

"Depois disso, o combustível foi drenado do carro e 2,8 litros de combustível foram removidos. O carro não havia sido totalmente drenado de acordo com o procedimento de drenagem. O carro foi pesado novamente nas balanças interna e externa da FIA e o peso foi de 796,5 kg. A calibração das balanças interna e externa foi confirmada e testemunhada pelo competidor", seguiu o órgão na explicação oficial do caso.

"Como esse valor está 1,5 kg abaixo do peso mínimo exigido no Artigo 4.1 do regulamento técnico, que também deve ser respeitado em todos os momentos da competição, estou encaminhando essa questão aos Comissários para sua consideração", completou Jo Bauer, delegado técnico da FIA.

Repassado aos comissários, estes determinaram a desclassificação de Russell, justificando a decisão em documento divulgado após a corrida:

"Os Comissários ouviram o representante do carro 63 (George Russell), o delegado técnico da FI, o diretor de monopostos da FIA, e o diretor técnico de monopostos da FIA".

"O carro 63 foi pesado nas balanças internas e externas da FIA, com ambas mostrando o mesmo resultado de 796,5kg. A calibração de ambas as balanças foi confirmada e testemunhada pelo competidor".

"Durante a audiência, o representante da equipe confirmou que a medida estava correta e que todos os procedimentos necessários foram performados corretamente. A equipe também reconheceu que não haviam circunstâncias mitigantes, e que foi um erro genuíno da equipe".

Com isso, Lewis Hamilton herda a vitória no GP da Bélgica, chegando ao seu 105º triunfo na carreira na F1. O britânico vence após uma grande largada, onde, saindo de terceiro, ultrapassou Sergio Pérez ainda na primeira curva e assumiu a ponta na terceira volta após uma manobra em cima de Charles Leclerc com o auxílio do DRS.

Hamilton dominou a prova e parecia a caminho da vitória na pista, mas a decisão ousada de Russell de não fazer um segundo pit stop mudou a cara da corrida, e o heptacampeão não conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe antes da bandeira quadriculada.

Oscar Piastri e Charles Leclerc são promovidos para as demais posições do pódio, enquanto Max Verstappen sobe para quarto e Lando Norris para quinto. Completam o top 10 da zona de pontuação: Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

RUSSELL DÁ SHOW NA PISTA, MAS É DECLASSIFICADO E HAMILTON VENCE NA BÉLGICA! PIASTRI P2, VERSTAPPEN P5

