O futuro de Logan Sargeant com a Williams na Fórmula 1 é incerto. Após o americano sofrer diversas críticas neste começo de temporada 2024, o chefe James Vowles confirmou que já teve uma conversa sincera com o piloto.

A renovação de Sargant para 2024 já chamou a atenção no fim do ano passado após o americano entregar uma temporada de estreia apagada, e a evolução que a Williams esperava do piloto para este ano não veio.

Em entrevista à Sky Sports F1 no fim de semana do GP em Ímola, Vowles confirmou que teve uma "conversa direta" com Sargeant.

"Deixando tudo claro, o que eu já expliquei é que ele está em risco. É uma questão simples. Ele tem que entregar mais do que está entregando. Isso é uma meritocracia. Eu estou ajudando ele nesta jornada. Quero que ele tenha sucesso. Mas, no meio tempo, estamos falando com outros pilotos porque precisamos fechar nossas duplas de 2025, 2026, 2027".

O chefe da Williams ainda deixou no ar a possibilidade da equipe ter novidades "nas próximas semanas", mas negou que esse anúncio tenha relação com uma mudança de piloto ainda neste ano.

"O que estou falando é sobre criarmos as fundações corretas para avançarmos. É sobre eu estar pronto para dizer ao mundo que é assim que estamos. Parte disso é o nosso respeito com Logan. Dei a ele uma oportunidade e agora depende dele retribuir".

"Eu expliquei a ele que o controle está em suas mãos e que há coisas que ele pode fazer para criar um ambiente que o leve a ficar onde está, na Fórmula 1. A decisão não está tomada. A porta não foi fechada".

