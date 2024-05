A Mercedes está prestes a se separar de seu chefe de aerodinâmica da Fórmula 1, Gioacchino Vino, à medida que surge que a fabricante alemã conseguirá duas contratações importantes vindas da Ferrari.

O Motorsport.com apurou que a Mercedes iniciou uma reformulação interna em seu departamento de aerodinâmica com a saída de Vino após seis anos na equipe.

Ele foi aerodinamicista principal de fevereiro de 2018 até outubro de 2022, quando assumiu sua função atual.

A mudança no pessoal de aerodinâmica ocorre antes da chegada mais cedo do que o esperado de dois funcionários importantes da Ferrari – incluindo o ex-designer-chefe da Scuderia, Simone Resta, que havia sido contratado, mas pode não estar disponível até o próximo ano.

Em vez disso, entende-se que Resta, que ingressa como Diretor de Desenvolvimento Estratégico, e Enrico Sampo, que ingressa como Chefe de Aplicações de Software de Desempenho, poderão agora ingressar em outubro.

Isso faz parte de um acordo contratual com a Ferrari, que foi autorizada a obter as contratações da Mercedes, Loic Serra e Jerome D’Ambrosio, a partir da mesma data.

Embora as idas e vindas da equipe entre Mercedes e Ferrari tenham sido uma fonte de interesse nas últimas semanas, o diretor técnico da equipe de Brackley, James Allison, minimizou as mudanças como algo fora do comum.

“Acho que é mais o fluxo e refluxo normal de uma equipe de F1”, disse ele. “As equipes são grandes hoje em dia. E em qualquer ano você está despachando um monte de gente e recebendo um número igual. Isso será verdade em quase todas as equipes.”

Questionado se havia alguma preocupação sobre a perda de alguns membros importantes em tão curto espaço de tempo, Allison disse: “Não acho que faça sentido eu fazer comentários sobre motivação.”

“É evidente que uma equipe precisa ter uma massa crítica de pessoas boas e experientes. E não gostaríamos que pessoas boas e experientes nos abandonassem.

“Mas também estamos reunindo pessoas boas e experientes em um ritmo semelhante. Então acho que é nosso trabalho tentar garantir que agimos de uma forma que todos prefiram estar conosco do que em qualquer outro lugar.”

