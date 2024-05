Max Verstappen disse que a Red Bull está “muito fora do ritmo” para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, depois de ter dificuldades com o comportamento do carro em Ímola, nesta sexta-feira.

A frustração de Verstappen transbordou durante as duas sessões de treinos livres, já que seu Red Bull RB20 atualizado se mostrou difícil de controlar no segundo setor da pista italiana.

O tricampeão mundial terminou o primeiro treino livre em quinto e caiu para sétimo no segundo, mais de meio segundo atrás do líder da Ferrari, Charles Leclerc.

Verstappen frequentemente expressava sua frustração com o comportamento e o equilíbrio imprevisível do RB20 no rádio da equipe. Após a sessão, ele temeu que a Red Bull estivesse “muito fora do ritmo”, apesar das novas atualizações, que incluem uma asa dianteira totalmente nova, assoalho revisado e ajustes na carroceria traseira.

"Foi um dia difícil de conseguir um bom equilíbrio e não me senti confortável no carro, movimentando-me muito", disse Verstappen à F1 TV.

“É muito fácil perder o carro, então temos algumas coisas que precisamos considerar porque hoje definitivamente... foi ruim, não estava confortável.

“Além disso, nas long runs foi muito ruim, então definitivamente temos algumas coisas que precisamos melhorar se quisermos ser competitivos amanhã.

"Hoje estávamos muito fora do ritmo, que precisamos corrigir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Questionado se tinha confiança de que a equipe conseguiria dar a volta por cima no sábado, ele brincou: “Acho que não pode ser pior do que o que tivemos hoje, certo?

“Veremos algumas coisas que podemos fazer melhor para amanhã. Mas sim, parece que os outros deram um passo à frente. E da nossa parte foi apenas um dia ruim.”

A ira de Verstappen também foi provocada por Lewis Hamilton, que o bloqueou na chicane Villeneuve. Isso fez com que Verstappen gesticulasse furiosamente para o britânico enquanto ele estava ao lado do Mercedes.

“Não é a primeira vez”, disse Verstappen sobre Hamilton bloqueá-lo. “Você tenta, é claro, sempre manter a calma com isso. Mas sim, aconteceu de novo.

"Mas, por outro lado, não quero falar muito sobre isso, porque esse não é o nosso problema hoje."

