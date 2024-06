Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, atacante do Flamengo usou as redes sociais neste domingo para 'cornetar' a Mercedes durante o GP do Canadá de Fórmula 1 e defender Lewis Hamilton.

O heptacampeão mundial recebeu a bandeira quadriculada em quarto lugar, atrás do seu companheiro de equipe, George Russell que conquistou o primeiro pódio para as 'Flechas de Prata' na temporada.

Contudo, na visão do jogador de futebol, a Mercedes sabotou Hamilton e privilegiou Russell na estratégia, enfatizando que o futuro piloto da Ferrari merecia ter terminado em terceiro.

Na reta final da prova, Hamilton e Russell chegaram a brigar por posição, com o veterano da equipe assumindo o terceiro lugar, mas o movimento não se concretizou até o final, uma vez que George devolveu o ataque e retomou o P3. A escolha de pneus da equipe para Lewis também foi ponto de crítica doe Gabigol.

