Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por causa de uma invasão de pista antes do final da corrida deste domingo. Os promotores do GP do Canadá de Fórmula 1 foram convocados pelos comissários dapor causa de uma invasão de pista antes do final da corrida deste domingo.

Logo após a prova de Montreal, os comissários convocaram o Octane Racing Group, que organiza o evento, observando em sua declaração que houve uma "invasão da pista por espectadores antes da conclusão do GP do Canadá de 2024".

A questão diz respeito ao fato de os espectadores terem sido liberados prematuramente no Circuito Gilles Villeneuve na volta de arrefecimento - depois que a bandeira quadriculada foi agitada, mas antes que todos os carros de corrida tivessem voltado para o parque fechado.

O Motorsport.com entende que não é a primeira vez que os torcedores são admitidos na pista de corrida muito cedo nos últimos anos, de modo que a FIA decidiu firmar sua resposta convocando formalmente os promotores do Canadá sobre o problema recorrente.

A corrida em Montreal contou com a presença de um número recorde de 350.000 espectadores durante os quatro dias do evento, contra 345.000 em 2023. Invasões precoces na pista não são incomuns na F1, e os promotores do GP da Austrália também foram acionados por problemas na edição de 2023, quando os protocolos de segurança foram violados.

Além dos espectadores que invadiram a pista enquanto os carros ainda estavam correndo, alguns fãs também chegaram à Haas de Nico Hulkenberg, que estava 'encalhada'. Em resposta, a invasão da pista do GP da Austrália foi proibida em 2024, marcando o fim de uma tradição de longa data em Melbourne.

Uma situação semelhante ocorreu no GP do Brasil de 2023, quando os torcedores invadiram a pista na Curva 1 enquanto os carros recebiam a bandeira quadriculada.

MAX SEGURA NORRIS E VENCE, Russell ERRA mas bate Hamilton no PÓDIO! SHOW DE HORROR de Ferrari/ Pérez

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!