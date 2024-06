O piloto inglês da McLaren, Lando Norris, demonstrou insatisfação com a equipe após não ter sido chamado aos boxes logo após entrada do primeiro safety car na corrida. Segundo Norris, eles tinham tempo o suficiente para colocar um novo conjunto e ficar à frente de Verstappen e Russell. O “erro” custou a liderança para o inglês, que viu a chance de conquistar sua segunda vitória na Fórmula 1 dissipada.

“Deveríamos ter vencido a corrida hoje e não vencemos”, refletiu Norris. "Então é frustrante. Tínhamos o ritmo, provavelmente só não muito no final. Acontece que isso não importa muito, mas deveríamos ter vencido hoje - simples assim."

“Não fizemos um trabalho bom o suficiente como equipe para entrar nos boxes quando deveríamos e não ficar presos atrás do safety car. Então não acho que tenha sido uma sorte ou azar.

"Penso que estamos num nível em que não estamos satisfeitos com o segundo. O objetivo é vencer e não o fizemos."

“Erramos o timing durante o primeiro safety car: tinha tempo suficiente de ir aos boxes e não fui”.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

MAX SEGURA NORRIS E VENCE, Russell ERRA mas bate Hamilton no PÓDIO! SHOW DE HORROR de Ferrari/ Pérez

