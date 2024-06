Depois do revés sofrido em Monte Carlo, Max Verstappen regressou em grande estilo ao degrau mais alto do pódio ao vencer o GP do Canadá de Fórmula 1. A corrida não faltou emoção. Para os fãs, a corrida em Montreal foi a mais espetacular da temporada.

"Foi uma corrida maluca. Muitas coisas aconteceram, tivemos que administrar bem as chamadas para os boxes. A equipe fez um ótimo trabalho hoje, mantivemos a calma, paramos na hora certa. Aí o Safety Car chegou na hora certa para nós, mas mesmo depois administramos bem a situação. Foi uma corrida divertida, do tipo que é necessário de vez em quando, Mercedes e McLaren foram grandes rivais."

Durante a corrida, o holandês também falou sobre um possível problema na suspensão, mas após a corrida o tricampeão mundial explicou que dentro da equipe eles estavam cientes do que era: "Não foi um grande problema, sabíamos o que foi. O mais "O importante é que vencemos e ainda há espaço para melhorias", disse Verstappen.

Essa foi a 60ª vitória da carreira do tricampeão mundial e atual líder do campeonato.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

MAX SEGURA NORRIS E VENCE, Russell ERRA mas bate Hamilton no PÓDIO! SHOW DE HORROR de Ferrari/ Pérez

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!