F1: Ganhe 25% de desconto no F1TV Pro com o Motorsport.com

O F1TV Pro, serviço de streaming on demand com transmissões ao vivo da Fórmula 1, foi disponibilizado no Brasil nesta terça-feira. Por isso, o Motorsport.com aproveita para compartilhar com os leitores um cupom de desconto de 25% na assinatura.

A oportunidade vale para o plano anual. Assim, o valor cai de R$ 229,00 para R$ 171,75. A oferta dá direito a acesso ao site e ao aplicativo, disponível para Android e iOS. Basta usar o voucher F1TV25.

Clique AQUI, insira o código e faça a assinatura do serviço com 25% de desconto para ter todas as câmeras de pista, onboards, rádios e muito mais. A promoção se encerra no dia 14 de março.

Com o F1TV Pro, você tem acesso a todas as sessões de pista da categoria máxima do automobilismo, o que inclui treinos livres, classificação e corrida. Também é possível acompanhar comentários de especialistas posicionados no paddock, programas exclusivos pré-GP e, além de tudo, o 'Tech Talk' – onde analistas explicam as atualizações dos carros da elite do esporte a motor mundial.

No Brasil, a transmissão será da Band. Além da F1, o assinante também pode acompanhar a Fórmula 2 e a Fórmula 3 ao vivo. Com a F1TV Pro, você pode ver as 20 câmeras onboard dos pilotos, além de todos as comunicações via rádio, ao vivo e conforme a sua vontade.

F1TV Pro: saiba TUDO sobre o serviço de STREAMING que promete AGITAR a cobertura da F1 no Brasil

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.

.